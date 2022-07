Samar: Na treningih bom pozoren na vsak detajl Dončićeve igre

Na uvodnih treningih bo strokovni štab pogrešal igralce iz lige NBA, Klemen Prepelič, Hrovat in trije člani reprezentance do 20 let se bodo moštvu pridružili z dnevom zamude, nekaj dodatnega oddiha pa je prejel tudi Mike Tobey.

Slovenijo v avgustu čakajo domače prijateljske tekme z Nizozemsko, Črno goro, Srbijo in Hrvaško, vmes pa še nastop na turnirju v Istanbulu, kar bo tudi priložnost, da se dokažejo nekateri mladi, ki enakovredno kandidirajo za državni dres na prvenstvu stare celine. Tik pred EP se nadaljujejo tudi kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo 2023, ki ga bodo skupaj gostili Filipini, Indonezija in Japonska. Slovenci bodo zato zadnji tekmi pred EP že odigrali zares, kvalifikacijska tekmeca za SP pa bosta Estonija in Nemčija. Vsekakor pa ekipo v pripravah čaka veliko dela, saj so reprezentanti nazadnje kazali veliko nihanje - blesteli v kvalifikacijah za SP proti Hrvaški, nato pa na gostovanju na Švedskem potrdili, da je padcev v igri preveč, če želijo na EP poseči res visoko. "Vpoklic v reprezentanco mi veliko pomeni. Zagotovo je velik uspeh, če te selektor pokliče v izbrano vrsto. Vesel sem, da sem lahko z ekipo na pripravah in preživim lepo poletje. Moja naloga bo, da reprezentanci čim bolj pomagam, se dokazujem iz dneva v dan, kam me bo to pripeljalo ob koncu priprav, pa bomo seveda še videli," ob debiju v reprezentanci med drugim pravi 21-letni Žiga Samar.