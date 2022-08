Samarju je malokdo pripisoval možnosti za uvrstitev v ekipo za EP, a zgodilo se je prav to

Medtem pa 21-letnega in 197 cm visokega Slovenca kot rečeno ni izbrala nobena ekipa; te so v svoje vrste izbrale 58 košarkarjev, a mu je zato uspel preboj med izbrance za prihajajoči Eurobasket. " Vpoklic v reprezentanco mi veliko pomeni. Zagotovo je velik uspeh, če te selektor pokliče v izbrano vrsto. Vesel sem, da sem lahko z ekipo na pripravah in preživim lepo poletje. Moja naloga bo, da reprezentanci čim bolj pomagam, se dokazujem iz dneva v dan, kam me bo to pripeljalo ob koncu priprav, pa bomo seveda še videli ," je ob debiju v reprezentanci med drugim pred mesecem in pol dejal Žiga Samar, ki si ob zboru in začetku priprav ni predstavljal, da bo zares med dvanajsterico izbrancev.

Slovenska reprezentanca se je medtem iz Münchna že preselila na prizorišče EuroBasketa v Köln. Pred odhodom je selektor Aleksander Sekulić določil dvanajsterico košarkarjev, ki bo na prvenstvu branila slovenske barve. Kot zadnjima se je zahvalil Gregorju Hrovatu in Jakobu Čebašku. "Izbrati dvanajsterico igralcev za tako veliko tekmovanje, na katerem hkrati braniš zlato medaljo, ni lahka stvar. Odločitev smo sprejeli po tehtnem premisleku in s ciljem, da bo reprezentanca čim bolj uspešna. Mesto bi si zaslužili tudi ostali igralci, ki so bili zadnji mesec na pripravah, a žal je prostora v ekipi le za dvanajst fantov. Izbrali smo igralce, ki bodo v naslednjih dvajsetih dneh, če bomo seveda do konca ostali na prvenstvu, funkcionirali čim bolje med seboj in Sloveniji prinesli dober rezultat. Zavedamo se, da smo v ožjem krogu favoritov za medaljo in upamo, da to dejstvo ne bo prineslo prevelike odgovornosti oziroma bremena," je za uradno spletno stran povedal selektor Aleksander Sekulić.

Tekme z EP na POP TV, Kanalu A in VOYO

Za uvod evropskega prvenstva Slovence 1. septembra ob 17.15 uri čaka dvoboj z Litvo. Po dnevu premora sledi 3. septembra obračun proti Madžarski (20.30), dan kasneje, torej v nedeljo, 4. septembra, pa še dvoboj proti Bosni in Hercegovini (17.45). Sledi nov dan premora, za konec skupinskega dela pa sledita še dvoboja z gostitelji Nemci (6. september, 20.30) in Francozi (7. september, 17.15). Vse tekme slovenske reprezentance na POP TV, Kanalu A in VOYO.