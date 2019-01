Samo enkrat v letu je pravoslavni božič: 'šerif' Divac s streljanjem proslavljal v ZDA

Streljanje (bojda s slepimi naboji) v Jacksonu sicer poteka že sto let in vselej poteka z dovoljenjem in pod nadzorom tamkajšnje policije. Vasica Jackson ima okoli 5000 prebivalcev, bila pa je ustanovljena med zlato mrzlico v sredini 19. stoletja. Srbi so se tja začeli množično seliti pred 120 leti, skupaj s Francozi, Italijani in Irci.

Tokrat je povabilo na streljanje prejel tudi generalni direktor Sacramento Kings (Sacramento je le uro stran od Jacksona) Vlade Divac, ki se je skupaj s svojo ekipo na lanskem naboru odločil, da v svojo ekipo ne izbere Luke Dončića, in bil glavna atrakcija tradicionalnega streljanja.