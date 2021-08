Samo še ena manjka do ... 'Fantje, vi to zmorete'

Pred izjemnimi slovenskimi košarkarji je tekma njihovih karier. Nedvomno največja do tega trenutka, saj bodo v današnjem obračunu s francosko izbrano vrsto odločali o potniku v finale olimpijskega košarkarskega turnirja. Mnogi verjamejo, da so varovanci selektorja Aleksandra Sekulića sposobni storiti še ta tako želeni korak do košarkarske nesmrtnosti.

Luka Dončić, Klemen Prepelič, Mike Tobey, Jaka Blažič, Zoran Dragić, kapetan Edo Murić, Aleksej Nikolić, Vlatko Čančar, Luka Rupnik, Gregor Hrovat, Jakob Čebašek in Žiga Dimec. To je dvanajsterica pogumnih in odločnih slovenskih reprezentantov, ki na olimpijskem košarkarskem turnirju v Tokiu piše svetovno športno zgodovino. Pustimo odmevne zmage v skupinskem delu in prepričljivo četrtfinalno predstavo proti evropskim prvakom iz leta 1993 Nemcem ob strani, saj je pred varovanci uspešnega selektorja Aleksandra Sekulića še veliko pomembnejši obračun. V primeru zmage nad starimi znanci Francozi bi naši košarkarji s kolajno v žepu bili še bolj nevarni tekmecem v velikem finalu. Najsibo to reprezentanca Združenih držav Amerike ali Avstralije. Toda vrnimo se k izbrani vrsti galskih petelinov, ki premore veliko kakovosti. Rudy Gobert, Nando de Colo in ostali se bodo zagotovo želeli oddolžiti za poraz na Eurobasketu 2017, kjer jih je slovenska izbrana vrsta v skupinskem delu v Helsinkih prepričljivo ugnala s 95:78. In ravno omenjeni skalp je po mnenju mnogih predstavljal svojevrstno prelomnico na poti do samega vrha. "Takrat je ta sijajna ekipa na čelu z Goranom Dragićem in Luko Dončićem začela verjeti, da gre lahko povsem do konca. V tem trenutku ne vidim moštva, ki bi bil v mentalnem in fizičnem smislu boljši od slovenske reprezentance. Da, drži, da bodo Francozi verjetno naš največji izziv v dozdajšnjem delu turnirja, a tudi to oviro so naši košarkarji sposobni preskočiti," je pred današnjim polfinalnim obračunom v japonski prestolnici prepričan legendarni slovenski košarkar in strokovni komentator na naši televiziji Peter Vilfan.

icon-expand Francoski selektor Vincent Collet priznava, da je Luka Dončić košarkarski genij, a v isti sapi poudarja, da je slovenska reprezentanca precej več kot le on. FOTO: AP

'Slovenija ni le Luka Dončić'

V francoskem taboru se zavedajo, da v slovenski izbrani vrsti nevarnost preži z vseh strani. "Tisti, ki menijo, da nam lahko veliko preglavic povzroči zgolj Luka Dončić, so v gromozanski zmoti. Slovenija ima odlično moštvo, polno talenta in posamične kakovosti. A tisto, kar naše današnje tekmece najbolj odlikuje, je prav izjemna moštvena igra, ki ji v vlogi vodje sijajno poveljuje neverjetni Dončić. Seveda ne bomo dovolili, da nam Luka nasuje 50 točk ali več, ampak ne smemo pozabiti niti na ostale slovenske košarkarje, ki premorejo veliko znanja in izkušenj," je poln hvalnic na račun slovenskih košarkarjev francoski selektor Vincent Collet, ki ga v pripravi na tekmo čaka veliko dela. Tudi izkušeni branilec NBA-moštva Los Angeles Clippers Nicolas Batum se pridružuje besedam selektorja Colleta in dodaja: "So neverjetno ambiciozni, nadarjeni in željni dokazovanja v vsakem trenutku. Vemo, da bomo morali odigrati svojo najboljšo tekmo, če želimo napredovati v finale. Težko bo, a verjamem v naš uspeh."

icon-expand Izjemen ekipni duh, kakovost, nepopustljivost in izkušnje so le nekatere od številnih vrlin, ki jih premore srčna slovenska izbrana vrsta. FOTO: AP