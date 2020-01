Samokritični Dončić prevzel krivdo za poraz

Po 35 odigranih tekmah je Dallas na šestem mestu na zahodu z 22 zmagami in 13 porazi in na dobri poti v končnico. Mavsi so na zadnji tekmi pred domačimi navijači doživeli poraz proti Charlottu (123:120), Luka Dončić je bil najboljši posameznik tekme z 39 koši, 12 skoki in 10 asistencami, kar pomeni, da je dosegel 10. trojni dvojček v sezoni. S tem je prehitel Jasona Kidda, nekdanjega branilca Dallasa, ki je bil dosedanji rekorder kluba. Kidd, trenutno pomočnik trenerja pri Los Angeles Lakersih, je bil na vrhu klubske lestvice z doseženimi devetimi trojnimi dvojčki v celotni sezoni (1995/1996). Dončić je tako presegel tudi svoj dosežek iz lanske celotne sezone, ko je trojnega dvojčka dosegel osemkrat na 72 odigranih tekmah.