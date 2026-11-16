'Takšne malomarnosti si ne smemo privoščiti'

Luko Dončića je zmotila predvsem katastrofalna zadnja četrtina (43:27), pred katero so si Lakersi sicer priigrali visoko prednost 24 točk, a jo z nespametno igro v zadnjih 12 minutah skorajda zapravili.

"To se nam niti pod razno ne bi smelo dogajati. Je že res, da smo trenutno v odlični formi, toda to ne pomeni, da si lahko privoščimo tako slabo igro v zadnji četrtini. Takšne malomarnosti si preprosto ne smemo dovoliti," je bil kljub zmagi jezernikov v Arizoni (131:123) malce nejevoljen najučinkovitejši posameznik dvoboja proti Phoenixu (43 točk, devet podaj in trije skoki).