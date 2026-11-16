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Košarka

'Takšne malomarnosti si ne smemo privoščiti'

Phoenix, 16. 11. 2026 07.54 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
A.V.
Los Angeles Lakers

Košarkarji Los Angeles Lakers se ne ustavljajo. Do svoje osme zaporedne in skupno 12. zmage v sezoni v ligi NBA so prišli na gostovanju v Phoenixu. Na krilih izjemnega Luke Dončića, ki je 43 točkam dodal še devet podaj in tri skoke, so s 131:123 ugnali sonca iz Arizone. A prvi zvezdnik jezernikov po koncu tekme ni bil povsem zadovoljen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luko Dončića je zmotila predvsem katastrofalna zadnja četrtina (43:27), pred katero so si Lakersi sicer priigrali visoko prednost 24 točk, a jo z nespametno igro v zadnjih 12 minutah skorajda zapravili.

"To se nam niti pod razno ne bi smelo dogajati. Je že res, da smo trenutno v odlični formi, toda to ne pomeni, da si lahko privoščimo tako slabo igro v zadnji četrtini. Takšne malomarnosti si preprosto ne smemo dovoliti," je bil kljub zmagi jezernikov v Arizoni (131:123) malce nejevoljen najučinkovitejši posameznik dvoboja proti Phoenixu (43 točk, devet podaj in trije skoki).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Kljub zmagovitemu nizu imamo še precej rezerv v naši igri. In to nas navdaja z optimizmom. V naslednjih dneh nas čaka nekoliko bolj zgoščen razpored tekem in vsaka zmaga je dobrodošla. Vesel sem, da smo proti zelo dobremu nasprotniku na njegovem parketu večji del srečanja odigrali zrelo in odgovorno," je še pristavil Dončić, ki je povsem zacelil lažjo poškodbo gležnja s prejšnje tekme proti Milwaukeeju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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PSIHOTERAPEVT
16. 11. 2026 09.29
Bravo Luka!!!
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