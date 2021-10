Samozavest serijsko: nekdanji Dragićev soigralec meni, da je na ravni Luke Dončića

Tyler Herro se je rodil 20. januarja 2000 in je slabo leto mlajši od Luke Dončića. Pri Miamiju, kjer si je garderobo delil s slovenskim košarkarjem Goranom Dragićem, je imel zelo pomembno vlogo že v krstni sezoni, ko se je z ekipo prebil v veliki finale lige NBA. Svojo statistiko je nadgradil tudi v lanski sezoni, ko je v povprečju dosegal 15,1 točke na tekmo.

"Počutim se, kot da sem na enaki ravni kot vsi ti fantje – ti mladi fantje, ki prihajajo v ligo in ki lahko nekega dne postanejo All stars oz. superzvezdniki, kot so Luka (Dončić), Trae (Young), Ja (Morant) in podobni. Čutim, da bi moralo biti moje ime zapisano v isti kategoriji," je v 'podcastu' 'Miami Mic'd Up' z Jeremyjem Tachejem poudaril Herro. "Veliko dela vlagam v to in postajam iz dneva v dan boljši. V svoji glavi imam začrtanih precej ciljev, tudi to, da bi nekega dne postal igralec All Star in nadaljeval uresničevanje svojih sanj. Zares si želim videti, kako daleč bom prišel," je še dodal 21-letni Herro.