Samozavestni zmaji po epskem preobratu verjamejo v čudež

"Vedeli smo, da ne moremo tako slabo igrati celotne tekme. Verjeli smo, da bomo vzpostavili svoj ritem v obrambi. Imeli so lahke pozicije in zadevali. Potem smo zaigrali bolj čvrsto in steklo je tudi v napadu," se je po infarktni zmagi (92:86) smejalo Alekseju Nikoliću. Za razliko od prve tekme v Beogradu, ki je bila vse do konca izenačena, so rdeče-beli v Ljubljani že v prvi četrtini povedli z dvomestno prednostjo. Po delnem izidu 10:0 na začetku druge četrtine pa je prednost zvezde znašala že 21 točk. Zavoljo porozne obrambe zmajev se je zdelo, da je potnik v polfinale odločen. Kaj se je zgodilo potem? "Naredili smo nekaj napak, oni pa so po nekaj skokih v napadu hitro prišli do večjega vodstva, a smo še naprej verjeli. Držali smo skupaj in na koncu prišli do zmage. Imamo možnost, da se prebijemo naprej. In verjamemo v to," je razlagal D. J. Stewart, z 20 točkami drugi strelec zmajev.

icon-chevron-right 1 17 icon-chevron-right Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Luka Kotnik

































Tudi v črnih minutah verjeli v zmago

Američan je skupaj z rojakom Umojo Gibsonom (26 točk, 8 skokov, 5 podaj) tlakoval pot do preobrata, saj sta v zaključku prvega polčasa zmaje vrnila na ulovljivih 11 točk razlike. Nikolić je v pogovoru z novinarji po tekmi pojasnil, da je bila za visok zaostanek kriva predvsem slaba igra v obrambi, ki so jo Ljubljančani v nadaljevanju bistveno izboljšali: "Nismo bili dovolj čvrsti in nismo izkoristili vseh malih osebnih napak. A smo celotno tekmo verjeli v zmago." To je poudaril tudi Stewart: "Med polčasom smo rekli, da moramo ostati skupaj, igrati bolj čvrsto in še naprej verjeti vase. Vsi vemo, kakšna ekipa smo."

V Stožicah se je zbralo več kot šest tisoč navijačev. FOTO: Luka Kotnik

Mitrović se je zahvalil navijačem

Izjemno zadovoljen s karakterjem svojih varovancev, ki se niti v najbolj črnih minutah niso predali, je bil trener Zvezdan Mitrović. Pred tekmo je dobil nagrado za najboljšega trenerja sezone v ligi Aba, potem pa v uvodnih minutah nikakor ni našel peterke, ki bi se lahko kosala z evroligaško Crveno zvezdo. Že pred koncem prvega polčasa pa se je to začelo spreminjati. Razlog za to Mitrović vidi (tudi) v navijačih.

Cedevita Olimpija vs Crvena zvezda FOTO: Sofascore.com

"Lepo je igrati doma v takšnem vzdušju. Žal med sezono nismo imeli veliko priložnosti nastopiti pred tako številnimi navijači, zato nam vsakič, ko jih je toliko, to ogromno pomeni. Prav ta energija nam je pomagala, da smo se po zaostanku 21 točk vrnili v igro in prišli do zmage. Hvala vsem, ki so prišli in nas podprli," se je črnogorski strokovnjak zahvalil ljubljanskim privržencem. Ti že nestrpno odštevajo do odločilne tretje tekme, ki bo v Beogradu na sporedu v petek. Glede na razmerja v regionalnem prvenstvu v zadnjih desetih letih bi zmaga Olimpije mejila na pravi mali čudež, vendar so Mitrovićevi varovanci s pogumno predstavo v Beograd poslali jasno sporočilo. Lahko jim uspe.