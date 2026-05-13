Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Samozavestni zmaji po epskem preobratu verjamejo v čudež

Ljubljana, 13. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
Cedevita Olimpija - Crvena zvezda

Ko je Nikola Kalinić sredi druge četrtine zadel za tri in prednost Crvene zvezde v Stožicah povišal na 21, se je zdelo, da dobrih šest tisoč navijačev spremlja zadnjo tekmo zmajev v tej sezoni lige Aba. Vendar se pogumna četa Zvezdana Mitrovića s tem ni strinjala. Potem ko je že do polčasa znižala zaostanek na ulovljivih 11 točk, je v drugem delu naravnost navdušila in poskrbela, da bo o potniku v polfinale odločala tretja tekma v Beogradu.

"Vedeli smo, da ne moremo tako slabo igrati celotne tekme. Verjeli smo, da bomo vzpostavili svoj ritem v obrambi. Imeli so lahke pozicije in zadevali. Potem smo zaigrali bolj čvrsto in steklo je tudi v napadu," se je po infarktni zmagi (92:86) smejalo Alekseju Nikoliću.

Za razliko od prve tekme v Beogradu, ki je bila vse do konca izenačena, so rdeče-beli v Ljubljani že v prvi četrtini povedli z dvomestno prednostjo. Po delnem izidu 10:0 na začetku druge četrtine pa je prednost zvezde znašala že 21 točk. Zavoljo porozne obrambe zmajev se je zdelo, da je potnik v polfinale odločen.

Kaj se je zgodilo potem? "Naredili smo nekaj napak, oni pa so po nekaj skokih v napadu hitro prišli do večjega vodstva, a smo še naprej verjeli. Držali smo skupaj in na koncu prišli do zmage. Imamo možnost, da se prebijemo naprej. In verjamemo v to," je razlagal D. J. Stewart, z 20 točkami drugi strelec zmajev.

Tudi v črnih minutah verjeli v zmago

Američan je skupaj z rojakom Umojo Gibsonom (26 točk, 8 skokov, 5 podaj) tlakoval pot do preobrata, saj sta v zaključku prvega polčasa zmaje vrnila na ulovljivih 11 točk razlike.

Nikolić je v pogovoru z novinarji po tekmi pojasnil, da je bila za visok zaostanek kriva predvsem slaba igra v obrambi, ki so jo Ljubljančani v nadaljevanju bistveno izboljšali: "Nismo bili dovolj čvrsti in nismo izkoristili vseh malih osebnih napak. A smo celotno tekmo verjeli v zmago."

To je poudaril tudi Stewart: "Med polčasom smo rekli, da moramo ostati skupaj, igrati bolj čvrsto in še naprej verjeti vase. Vsi vemo, kakšna ekipa smo."

V Stožicah se je zbralo več kot šest tisoč navijačev.
V Stožicah se je zbralo več kot šest tisoč navijačev.
FOTO: Luka Kotnik

Mitrović se je zahvalil navijačem

Izjemno zadovoljen s karakterjem svojih varovancev, ki se niti v najbolj črnih minutah niso predali, je bil trener Zvezdan Mitrović. Pred tekmo je dobil nagrado za najboljšega trenerja sezone v ligi Aba, potem pa v uvodnih minutah nikakor ni našel peterke, ki bi se lahko kosala z evroligaško Crveno zvezdo.

Že pred koncem prvega polčasa pa se je to začelo spreminjati. Razlog za to Mitrović vidi (tudi) v navijačih.

Cedevita Olimpija vs Crvena zvezda
Cedevita Olimpija vs Crvena zvezda
FOTO: Sofascore.com

"Lepo je igrati doma v takšnem vzdušju. Žal med sezono nismo imeli veliko priložnosti nastopiti pred tako številnimi navijači, zato nam vsakič, ko jih je toliko, to ogromno pomeni. Prav ta energija nam je pomagala, da smo se po zaostanku 21 točk vrnili v igro in prišli do zmage. Hvala vsem, ki so prišli in nas podprli," se je črnogorski strokovnjak zahvalil ljubljanskim privržencem.

Ti že nestrpno odštevajo do odločilne tretje tekme, ki bo v Beogradu na sporedu v petek. Glede na razmerja v regionalnem prvenstvu v zadnjih desetih letih bi zmaga Olimpije mejila na pravi mali čudež, vendar so Mitrovićevi varovanci s pogumno predstavo v Beograd poslali jasno sporočilo. Lahko jim uspe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

košarka cedevita olimpija crvena zvezda liga aba

Tragedija: umrl košarkar Memphis Grizzlies Brandon Clarke

24ur.com 'Za nami je težak teden, zato ne morem biti razočaran nad igralci'
24ur.com Na najpomembnejši tekmi sezone pokazali najboljši obraz
24ur.com Zahtevni Mitrović kljub zmagi še vedno ni zadovoljen: Čakam, da se zbudijo
24ur.com Zeljković: Nadzirali smo tekmo in bili nagrajeni za vztrajnost
24ur.com Ilka Štuhec: Nisem zadovoljna, ker vem, da sem sposobna več
24ur.com Lemar: Zadnji dve tekmi sta bili zame resnično težki
24ur.com Raiven po finalu Evrovizije: Presenetili so me glasovi žirije
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
To se zgodi, kadar pravljice bere očka
To se zgodi, kadar pravljice bere očka
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom
Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni
Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Ženstveno krilo, ki ga morate imeti v svoji omari
Ženstveno krilo, ki ga morate imeti v svoji omari
vizita
Portal
Prometna nesreča ji je rešila življenje. V možganih ženske so odkrili tumor velikosti žogice za golf
Bi lahko umetna inteligenca odkrila bolezen leta pred zdravniki? Presenetljiv preboj na področju zdravljenja raka
Bi lahko umetna inteligenca odkrila bolezen leta pred zdravniki? Presenetljiv preboj na področju zdravljenja raka
Ste vedeli, da se epilepsija lahko razvije po 40. letu?
Ste vedeli, da se epilepsija lahko razvije po 40. letu?
Kdaj trebušna bolečina zahteva takojšnjo zdravniško pomoč
Kdaj trebušna bolečina zahteva takojšnjo zdravniško pomoč
cekin
Portal
Za stanovanje v Splitu ponujata do 2500 evrov na mesec – njuna zahteva je razdelila javnost
Njihov okus je brutalen – in vedno drag
Njihov okus je brutalen – in vedno drag
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
moskisvet
Portal
Moja 'šibkost' so heteroseksualne ženske: Zvezdnica presenetila z izjavo
V trgovini vsi počnemo isto napako: ta test je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
V trgovini vsi počnemo isto napako: ta test je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
dominvrt
Portal
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ta "lenobna sarma" je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta "lenobna sarma" je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713