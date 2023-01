Šampionska vrnitev Dončića za zmago Dallasa proti Detroitu

Že v uvodnih 12 minutah tekme je bil naš reprezentant neustavljiv, saj je v tem času dosegel 24 točk. A Dallas je imel kljub razpoloženemu Dončiću (nepričakovano) veliko težav z žilavim tekmecem, ki domačim ni dopustil, da bi se rezultatsko oddaljili na varnejšo razliko. Prva četrtina je tako pripadla Dallasu s 30:27, a že v uvodnih minutah druge so gosti zaigrali agresivneje v obrambi in močno omejili Dončićev učinek v napadu, kar se je poznalo tudi na semaforju. Detroit je na polovici tega dela igre po dveh točkah Kevina Knoxa II. izid najprej izenačil (36:36), nato pa v naslednjem napadu po uspešnem metu za tri točke Saddiqa Beyja prešel v vodstvo (39:36). Po boljši igri so gosti odšli na veliki odmor s prednostjo štirih točk (53:57), v drugi četrtini pa je Dončić zmogel vsega tri točke v napadu.

Kidd znorel, Dallas zaigral precej bolje

Tudi v nadaljevanju obračuna v American Airlines Centru so Pistonsi kljubovali nedorečenemu Dallasu, ki je imel za igro v napadu polega slovenskega super zvezdnika v svojih vrstah razpoloženega le še enega košarkarja. Spencer Dinwiddie je sicer skušal držati korak z Dončićem, na koncu je prispeval 12 točk, ostali pa so se tokrat morali zadovljiti z drobtinicami. Ko je Detroit sredi tretje četrtine povedel z 11 točkami razlike (74:63), je bilo jasno, da je vrag odnesel šalo. Strateg Mavsov Jason Kidd je med minuto odmora močno okaral svoje varovance, ki so v nadaljevanju tretjega dela igre le prestavili v višjo prestavo in zaigrali nekoliko bolje na obeh straneh košarkarskega parketa. Z boljšo končnico se je Dallas pred zadnjo četrtino približal nasprotniku na vsega točko razlike (83:84).

Uvodnih sedem minut zadnje četrtine je Dončić presenetljivo presedel na klopi za rezervne košarkarje, v tem obdobju pa je Dallas prevzel pobudo in povedel s petimi točkami razlike (101:96). Luka je do tega trenutka zbral že neverjetnih 47 točk, do zadnjega zvoka sirene jih je dodal še šest za sicer zasluženo, a težko prigarano zmago Mavsov s 111:106. Tokrat je bil Dončić zelo natančen tako iz igre (17/24) kot tudi pri metu izza črte 6,75 metra (5/11). Prosti meti pa 14/18, kar je velik napredek v primerjavi s predhodnimi tekmami, na katerih slovenski reprezentant v tej prvini igre ni blestel.