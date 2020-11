Najboljši šesti igralec k Lakersom, Campazzo iz Madrida v Denver

Šestindvajsetletni Montrezl Harrell, ki je zadnje tri sezone igral za mestne tekmece Los Angeles Clipperse, je v minulem tekmovalnem obdobju v povprečju dosegal 18,6 točke in 7,1 skoka na tekmo. Prvaki iz "mehurčka" v Orlandu, Los Angeles Lakersi, so tako po Dennisu Schröderjuin Wesleyju Matthewsudodali še tretjega igralca, s katerim so pomladili moštvo v lovu za drugim naslovom zapovrstjo. Los Angeles je sicer zapustil Dwight Howard, ki bo kariero nadaljeval pri Philadelphia 76ersih.

Moštva s slovenskimi igralci so bila prav tako aktivna prvi dan odprtja tržnice. Miami Heat so poleg podaljšanja pogodbe Gorana Dragićaoznanili, da se vrača tudi center Meyers Leonard, ki je podpisal dvoletno pogodbo v vrednosti 20 milijonov dolarjev (16,87 milijona evrov). Je pa moštvo s Floride zapustil Derrick Jones mlajši, ki je odšel k Portland Trail Blazersom (dve leti, 16,02 milijona evrov). Dallas Mavericksi Luke Dončićaso po dobrih predstavah v "mehurčku" ob koncu minule sezone podpisal pogodbo s Treyem Burkom(tri leta, 8,43 milijona evrov).

Campazzo z Denverjem podpisal za dve leti, Realu dobrih pet milijonov evrov odškodnine

Denver Nuggetsi, za katere igra Vlatko Čančar, so si zagotovili zvezdnika Reala iz Madrida Facunda Campazza. Argentinec bo dve leti nosil dres Denverja, ki bo Realu odštel kar šest milijonov dolarjev (5,06 milijona evrov) za odkup pogodbe. Finančne podrobnosti sodelovanja še niso znane. Moštvo je sicer zapustil Jarami Grant, ki je podpisal triletno pogodbo z Detroit Pistonsi (60 milijonov dolarjev/50,6 milijona evrov). Z Detroitom sta pogodbi podpisala tudi centra Jahlil Okaforin Mason Plumlee.

Pri Los Angeles Clippersih ostaja Marcus Morris (štiri leta, 53,98 milijona evrov), pri Brooklynu pa ostrostrelec Joe Harris(štiri leta, 63,25 milijona evrov). Še en ostrostrelec, ki je bil po poročanju ameriških medijev na spisku želja Dallasa, Latvijec Davis Bertans,ostaja v Washingtonu, s katerim je sklenil petletno pogodbo v višini 80 milijonov dolarjev (67,47 milijona evrov).

Najvišjo pogodbo je za uvod letošnje tržnice podpisal De'Aaron Fox, ki ostaja pri Sacramento Kingsih. Kot omejenemu prostemu igralcu mu je moštvo ponudilo najvišjo možno pogodbo za pet sezon, ki mu bo prinesla 163 milijonov dolarjev (137,48 milijona evrov).