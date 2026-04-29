San Antonio čaka na tekmeca, Philadelphia presenetila Boston

San Antonio se je prvič po sezoni 2016/17 uvrstil v drugi krog končnice, lovi pa prvi naslov po letu 2014, ko je v finalu padel Miami s takratno veliko trojico LeBron James, Dwyane Wade in Chris Bosh. Čeprav je na današnji tekmi Portland proti košu vrgel 19 metov več od domačih, so bili ti precej bolj učinkoviti (55:35 %). Že po polčasu je bila prednost ostrog 20 točk, tudi v nadaljevanju pa se razmerje moči na parketu ni spremenilo.

Pri San Antoniu so si strelsko breme razdelili De'Aaron Fox (21), Julian Champagnie (19) ter Dylan Harper in Victor Wembanyama (14 skokov, 6 blokad), ki sta dosegla po 17 točk. Pri Portlandu je Deni Avdija dosegel 22 točk, prave pomoči soigralcev pa ni imel. San Antonio se bo v konferenčnem polfinalu pomeril z boljšim iz obračuna med Minnesota Timberwolves in Denver Nuggets, v seriji je trenutno boljša Minnesota s 3:2 v zmagah. Na zahodu je že prejšnjo noč napredovala Oklahoma. Branilci naslova čakajo na boljšega iz dvoboja med Los Angeles Lakers in Houston Rockets. Tam vodijo jezerniki s 3:1 v zmagah, naslednja tekma pa bo v noči na četrtek v Los Angelesu.

Na vzhodu je priložnost za napredovanje zapravil Boston. Celtics so pred današnjo domačo tekmo vodili s 3:1 v zmagah, bili dolgo časa tudi v prednosti več kot desetih točk, nazadnje pri 63:52, nato pa je Philadelphia dvoboj obrnila v svojo korist in s sijajno zadnjo četrtino podaljšala serijo. Pri 76ers se je izkazal Joel Embiid s 33 točkami in osmimi asistencami, Tyrese Maxey je prispeval 25 točk, medtem ko sta pri Bostonu Jayson Tatum (16 skokov) in Jaylen Brown dosegla 24 oz. 22 točk. "Prevladoval je, posebej v drugem polčasu je bilo to še bolj izrazito," je o Embiidu dejal Maxey. "Opravljal je izjemno delo in ves čas navduševal s svojo prisotnostjo na parketu. Res smo ponosni nanj in to so predstave, ki jih je treba prikazati v končnici," je še dodal Maxey.

"Prelahko je prihajal do metov. To mu moramo precej bolj otežiti. Zadel je nekaj lahkih metov, kar ga je zgolj še spodbudilo," pa je slabšo obrambno predstavo Bostona na nekdanjem najkoristnejšem igralcu lige ocenil Brown. Šesta tekma bo v mestu bratske ljubezni v noči s četrtka na petek, morebitna sedma v Bostonu pa nekaj dni kasneje. Na šesti tekmi se bo reševala tudi Atlanta. Ta je bila ponoči v Madison Square Gardnu nebogljena proti tamkajšnjim New York Knicks. Kratkohlačniki so vseskozi prevladovali in na koncu slavili kar s 126:97. Blestel je Jalen Brunson, ki je dosegel 39 točk, ob tem pa je dodal še osem asistenc. Iz igre je zadel 15 od 23 metov. Nihče od ostalih košarkarjev na parketu ni dosegel več kot 18 točk.

Tudi šesta tekma v Atlanti bo na sporedu v noči na petek. "Vem, da bodo skušali igrati na silo, ko se vrnejo domov. Moramo biti pripravljeni na vse. Vemo, kaj nas čaka," je po dvoboju dejal Jordan Clarkson, dopolnil pa ga je Brunson: "Vse se še lahko zgodi, zato moramo biti popolnoma osredotočeni." Liga NBA, končnica, prvi krog, izidi:



- vzhodna konferenca: Boston Celtics - Philadelphia 76ers 97:113 - Boston vodi s 3:2 v zmagah; New York Knicks - Atlanta Hawks 126:97 - New York vodi s 3:2 v zmagah;

- zahodna konferenca:

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 114:95 - San Antonio se je s 4:1 v zmagah uvrstil v drugi krog. * Opomba: moštva v končnici igrajo na štiri zmage.