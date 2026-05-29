San Antonio izsili sedmo tekmo proti Oklahomi

Dylan Harper je s klopi dodal 18 točk, ko si je San Antonio opomogel od poraza v začetku tedna in izenačil rezultat v seriji sedmih tekem na 3:3. Sedma tekma bo v noči na nedeljo po slovenskem času v Oklahoma Cityju. "Še ničesar nismo naredili. Ko si s hrbtom potisnjen ob steno, se ti zdi, da je to najboljša in edina priložnost, da narediš potem korak naprej," je dejal Victor Wembanyama, ki je zbral 10 skokov in tri blokade.

Po nenavadno slabi peti tekmi je 213 cm visok francoski reprezentant, najboljši obrambni igralec sezone v ligi NBA, hitro prišel na sceno z blokado, po uspešnem metu trojke soigralca Juliana Champagnieja pa je dodal še dva natančna meta z razdalje in še eno blokado ter s tem odprl vodstvo Spurs z 9:2. Aktualni dvakratni najkoristnejši igralec Shai Gilgeous-Alexander, ki je na prejšnji tekmi dosegel 32 točk, je bil tokrat v njegovi senci. Imel je slab večer, saj je dosegel le 15 točk. Zadel je šest od 18 metov iz igre, a je bil še vedno najnevarnejši igralec svoje ekipe.

Osem trojk Spurs, ki so v prvi četrtini zadevali izjemno natančno, je bil največji tovrstni izkupiček metov v kateri koli četrtini končnice v tej sezoni. Thunder so se pobrali in nato na odmor ob polčasu odšli z zaostankom sedmih točk. Sledil je izjemen niz domačih z 20:0 v tretji četrtini, ko so praktično dobili tekmo. Pomagal jim je razpadajoči napad Oklahome, gostje so v tem obdobju zgrešil 13 poskusov metov zapored in so več kot sedem minut ostal brez zadetka, v tretji četrtini pa so skupaj dosegel le 13 točk.

Victor Wembanyama FOTO: Profimedia