Košarka

San Antonio izsili sedmo tekmo proti Oklahomi

San Antonio, 29. 05. 2026 07.16 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder

Victor Wembanyama je dosegel 28 točk, ko so košarkarji San Antonio Spursi po prepričljivi domači zmagi s 118:91 izsilili odločilno sedmo tekmo v seriji finala zahodne konference lige NBA proti ekipi Oklahoma Cityju, branilcu naslova prvaka. V velikem finalu zmagovalca že čakajo New York Knicks.

Dylan Harper je s klopi dodal 18 točk, ko si je San Antonio opomogel od poraza v začetku tedna in izenačil rezultat v seriji sedmih tekem na 3:3. Sedma tekma bo v noči na nedeljo po slovenskem času v Oklahoma Cityju. "Še ničesar nismo naredili. Ko si s hrbtom potisnjen ob steno, se ti zdi, da je to najboljša in edina priložnost, da narediš potem korak naprej," je dejal Victor Wembanyama, ki je zbral 10 skokov in tri blokade.

Po nenavadno slabi peti tekmi je 213 cm visok francoski reprezentant, najboljši obrambni igralec sezone v ligi NBA, hitro prišel na sceno z blokado, po uspešnem metu trojke soigralca Juliana Champagnieja pa je dodal še dva natančna meta z razdalje in še eno blokado ter s tem odprl vodstvo Spurs z 9:2. Aktualni dvakratni najkoristnejši igralec Shai Gilgeous-Alexander, ki je na prejšnji tekmi dosegel 32 točk, je bil tokrat v njegovi senci. Imel je slab večer, saj je dosegel le 15 točk. Zadel je šest od 18 metov iz igre, a je bil še vedno najnevarnejši igralec svoje ekipe.

Preberi še Lakersi gradijo ekipo okoli Dončića, LeBron pa še brez jasnega odgovora

Osem trojk Spurs, ki so v prvi četrtini zadevali izjemno natančno, je bil največji tovrstni izkupiček metov v kateri koli četrtini končnice v tej sezoni. Thunder so se pobrali in nato na odmor ob polčasu odšli z zaostankom sedmih točk. Sledil je izjemen niz domačih z 20:0 v tretji četrtini, ko so praktično dobili tekmo. Pomagal jim je razpadajoči napad Oklahome, gostje so v tem obdobju zgrešil 13 poskusov metov zapored in so več kot sedem minut ostal brez zadetka, v tretji četrtini pa so skupaj dosegel le 13 točk.

FOTO: Profimedia

"Nocoj je bilo odločilno, ali bomo preživeli ali umrl, in veliko navijačev bo zadovoljnih odšlo domov. Nič drugače ne bo na sedmi tekmi. Vanjo gremo z odprtimi očmi in ne pričakujem nič manj kot nocoj," je dejal trener Spurs Mitch Johnson.

Izid, končnica, zahodna konferenca:
- finale, šesta tekma:
San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 118:91

- izid v zmagah je izenačen 3:3;

košarka nba san antonio oklahoma

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Uporabnik1935308
29. 05. 2026 09.03
Viktor ima 224 in ne 213 cm.
bibaleze
