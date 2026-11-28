Los Angeles Lakers so v San Antoniu zapravili visoko prednost in izgubili proti San Antonio Spurs s 96:99. Jezerniki so ob polčasu vodili s 54:38, sredi druge četrtine celo 45:25, nato pa je domača zasedba v nadaljevanju pripravila veliki preobrat in slavila pomembno zmago v skupinskem delu pokala NBA.

Prvi strelec gostov je bil Luka Dončić z 31 točkami, osmimi asistencami in šestimi skoki, vendar je iz igre metal le 14/31, za tri točke pa skromnih 1/13. Austin Reaves se je vrnil na parket, potem ko je pred dvema tednoma v Milwaukeeju prejel udarec v levo peto. Dosegel je 21 točk, zadel je tudi pet trojk. Ekipa iz mesta angelov je tekmo končala z le 29-odstotnim metom za tri točke (12/42) in 17 izgubljenimi žogami.