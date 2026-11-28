Los Angeles Lakers so v San Antoniu zapravili visoko prednost in izgubili proti San Antonio Spurs s 96:99. Jezerniki so ob polčasu vodili s 54:38, sredi druge četrtine celo 45:25, nato pa je domača zasedba v nadaljevanju pripravila veliki preobrat in slavila pomembno zmago v skupinskem delu pokala NBA.
Prvi strelec gostov je bil Luka Dončić z 31 točkami, osmimi asistencami in šestimi skoki, vendar je iz igre metal le 14/31, za tri točke pa skromnih 1/13. Austin Reaves se je vrnil na parket, potem ko je pred dvema tednoma v Milwaukeeju prejel udarec v levo peto. Dosegel je 21 točk, zadel je tudi pet trojk. Ekipa iz mesta angelov je tekmo končala z le 29-odstotnim metom za tri točke (12/42) in 17 izgubljenimi žogami.
Na drugi strani sta domači preobrat vodila mladi Stephon Castle in prvi zvezdnik moštva Victor Wembanyama. Castle je prispeval 26 točk in devet asistenc, francoski velikan pa 25 točk in kar 16 skokov. Spursi so prevladovali tudi pod obročema, dosegli 56 točk iz rakete ter tekmo končali s 47 skoki. Pomemben delež je prispeval tudi Dylan Harper s 14 točkami s klopi.
V San Antoniu se je začel niz štirih zapoirednih gostovanj jezernikov. V seriji sledijo še tekme v Memphisu, Houstonu in New Orleansu. Prva že ob 22. uri v nedeljo po našem času.
Izid:
San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 99:96 (14:27, 24:27, 30:14, 31:28)
Luka Dončić 31 (14/31 iz igre, 1/13 za tri, 8 podaj, 6 skokov, 3 ukradene, 3 izgubljene žoge v 39 minutah).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.