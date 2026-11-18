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Utah je dosegla šele svojo drugo zmago v sezoni, potem ko je v gosteh premagala Los Angeles Clippers s 132:107. Brice Sensabaugh je za jazzerje dosegel 40 točk, od tega 25 v zadnji četrtini, Keyonte George je dodal 30 točk in 11 podaj.

S to zmago so prekinil črn niz brez zmage, ki je trajal od 23. oktobra, ko so na drugi tekmi sezone premagali New Orleans. Pri Clippers je bil najboljši Brook Lopez s 23 točkami, Darius Garland in Rui Hachimura pa sta dodala po 20 točk.

Cade Cunningham FOTO: AP

Končal se je niz 12 zaporednih zmag moštva San Antonio Spurs, ki so na domačem igrišču s 93:105 izgubili proti Detroit Pistons. Bate je vodil Cade Cunningham, ki je dosegel 27 točk, Daniss Jenkins pa jih je dodal 25. Victor Wembanyama je za San Antonio zabeležil 25 točk in 18 skokov. Pistons so v drugi in tretji četrtini nadigrali Spurs z 52:39, pri čemer so iz igre metali z 51-odstotno natančnostjo. San Antonio pred tem ni izgubil vse od 23. oktobra, ko je bil njihov izkupiček 0:2.

New York Knicks so premagali Toronto s 111:102, kar je bila njihova 15. zaporedna zmaga proti Raptors. Jalen Brunson je minuto in 25 sekund pred koncem zadnje četrtine dosegel koš in dodatni prosti met ter svoji ekipi prinesel vodstvo. Brunson je bil z 31 točkami tudi najboljši strelec Knicks, Karl-Anthony Towns pa je zbral po 16 točk in skokov.

Jalen Brunson FOTO: AP

Ja'Kobe Walter iz Toronta je dosegel 25 točk, kar je njegov najboljši dosežek v sezoni, ob tem pa zadel sedem trojk iz 12 poskusov, kar je največ karieri. Toronto je na zadnjih 12 tekmah igral brez Kawhija Leonarda, ki je odsoten zaradi poškodbe levega kolena. Izidi:

Toronto Raptors - New York Knicks 102:111 Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 106:105 San Antonio Spurs - Detroit Pistons 93:105 LA Clippers - Utah Jazz 107:132 Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets 118:114 (podaljšek)

(Luka Dončić 36 točk, šest skokov, sedem podaj v 42:20 min.)