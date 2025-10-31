San Antonio Spurs do pete zaporedne zmage

Košarkarji San Antonio Spurs so na začetku svoje 50. sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA prišli do pete zaporedne zmage. Na domačem parketu so bili s 107:101 boljši od moštva Miami Heat. Pri ostrogah je statistično najbolj izstopal Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama FOTO: Profimedia icon-expand

Francoz Victor Wembanyama je proti moštvu iz Miamija dosegel 26 točk, 18 skokov, šest asistenc in pet blokad. "Počutim se odlično. Pet zaporednih zmag nismo dosegli po naključju, temveč smo zanje trdo garali. Letošnjo sezono smo začeli zelo dobro in ta niz moramo nadaljevati," je po tekmi povedal Wembanyama. Miami je na tekmi proti San Antoniu zabeležil najnižje število doseženih točk v sezoni. Najbolj strelsko neučinkoviti so bili v tretji četrtini, v kateri so dosegli zgolj 14 točk. Ostroge so tako imele pred zadnjo četrtino prednost 15 točk.

V zadnjem delu tekme je sledil silovit odgovor "vročice", ki je naredila delni izid 17:1 in celo povedla z 89:88. A domačini niso popustili in so tudi po zaslugi treh blokad Wembanyame prišli do končne zmage s 107:101. Pri Miamiju se je z 31 točkami izkazal Bam Adebayo, medtem ko sta pri San Antoniu poleg že omenjenega Francoza z 21 in 17 točkami izstopala še Stephon Castle in Devon Vassell. Tekma proti Miamiju je bila za Wembanyamo tretja v karieri, na kateri je dosegel vsaj 25 točk, 15 skokov, pet asistenc in pet blokad, kar ga uvršča na tretje mesto v zgodovini franšize. Pred njim sta zgolj David Robinson in Tim Duncan, ki jima je to uspelo na osmih oziroma šestih tekmah.

Poleg omenjene tekme so bile v ligi odigrana še tri srečanja. Milwaukee Bucks so brez poškodovanega grškega zvezdnika Giannisa Antetokoumnpa, ki je staknil poškodbo kolena, s 120:110 premagali moštvo Golden State Warriors. Pri zmagovalcih je z 32 točkami izstopal branilec Ryan Rollins, kar je njegov najboljši dosežek kariere. Pri poražencih je bil s 27 točkami najučinkovitejši Stephen Curry. Lanskoletni zmagovalci lige NBA, Oklahoma City Thunder, so bili s 127:108 boljši od Washingtom Wizards, medtem ko je Orlando Magic v gosteh s 123:107 ugnal Charlotte Hornets.