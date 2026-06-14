53 let mukotrpnega čakanja je konec, New York je prvak lige NBA!

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right New York Knicks AP

New York Knicks AP

New York Knicks AP

New York Knicks AP

New York Knicks AP

New York Knicks AP

New York Knicks AP

New York Knicks AP

Jalen Brunson AP

















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Košarkarji New York Knicks so prvaki severnoameriške lige NBA, potem ko so na peti tekmi v San Antoniu ugnali tamkajšnje Spurs s 94:90. S kar 45 točkami se je izkazal Jalen Brunson, ki je prejel tudi naziv najkoristnejšega igralca finala. Kratkohlačniki iz New Yorka so na tretji naslov v NBA čakali kar 53 let.

Jalen Brunson je MVP finala lige NBA. FOTO: AP

Newyorčani so edina naslova pred tem osvojili v letih 1970 in 1973, kar šestkrat pa so v finalu izgubili, nazadnje leta 1999. Dolgega čakanja ene najbolj vplivnih franšiz v svetu športa pa je zdaj konec. Knicks so že na četrti tekmi v domačem Madison Square Gardnu pripravili epski preobrat in nadoknadili 29 točk razlike ob tesni zmagi in odločilnem košu OG Anunobyja, tudi na peti tekmi v San Antoniu pa so večino dvoboja zaostajali, med drugim za 16 točk v drugi četrtini ter za deset na začetku zadnje četrtine.

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Toda kratkohlačniki so se lahko zanesli na Brunsona, ki je postavil rekord franšize po doseženih točkah na tekmi finala, s čimer je izboljšal znamko Willisa Reeda. Ta je na tretji tekmi finala leta 1970 dosegel 38 točk proti Los Angeles Lakers. Tudi takrat so Knicks finale dobili.

Brunson je na peti tekmi zadel 14 od 27 metov iz igre, od tega štiri od sedmih za tri točke. S črte prostih metov pa je zadel 13-krat iz 15 poskusov. Ob njem je Josh Hart 13 točkam dodal 11 skokov, Mikal Bridges pa je dosegel 14 točk ob 50-odstotnem metu iz igre. Za San Antonio je Victor Wembanyama dosegel 19 točk, 14 skokov in pet blokad, Dylan Harper pa je dodal 25 točk s klopi.

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Edini slovenski predstavnik v NBA, Luka Dončić, to končnico ni igral zaradi poškodbe stegenske mišice. Njegovi Los Angeles Lakers so v konferenčnem polfinalu izpadli proti lanskim prvakom Oklahoma City Thunder. Te je nato v konferenčnem finalu izločil prav San Antonio. Izid, liga NBA, veliki finale, 5. tekma:

San Antonio Spurs - New York Knicks 90:94 (23:13, 19:24, 30:28, 18:29)