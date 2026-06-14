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53 let mukotrpnega čakanja je konec, New York je prvak lige NBA!

San Antonio, 14. 06. 2026 06.00 pred 36 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
New York Knicks

Košarkarji New York Knicks so prvaki lige NBA, potem ko so na peti tekmi v San Antoniu ugnali tamkajšnje Spurs s 94:90. S kar 45 točkami se je izkazal Jalen Brunson, ki je prejel tudi naziv najkoristnejšega igralca finala. Kratkohlačniki iz New Yorka so na tretji naslov v NBA čakali kar 53 let. New York je finalno serijo dobil s 4:1 v zmagah.

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Košarkarji New York Knicks so prvaki severnoameriške lige NBA, potem ko so na peti tekmi v San Antoniu ugnali tamkajšnje Spurs s 94:90. S kar 45 točkami se je izkazal Jalen Brunson, ki je prejel tudi naziv najkoristnejšega igralca finala. Kratkohlačniki iz New Yorka so na tretji naslov v NBA čakali kar 53 let.

Jalen Brunson je MVP finala lige NBA.
Jalen Brunson je MVP finala lige NBA.
FOTO: AP

Newyorčani so edina naslova pred tem osvojili v letih 1970 in 1973, kar šestkrat pa so v finalu izgubili, nazadnje leta 1999. Dolgega čakanja ene najbolj vplivnih franšiz v svetu športa pa je zdaj konec. Knicks so že na četrti tekmi v domačem Madison Square Gardnu pripravili epski preobrat in nadoknadili 29 točk razlike ob tesni zmagi in odločilnem košu OG Anunobyja, tudi na peti tekmi v San Antoniu pa so večino dvoboja zaostajali, med drugim za 16 točk v drugi četrtini ter za deset na začetku zadnje četrtine.

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Toda kratkohlačniki so se lahko zanesli na Brunsona, ki je postavil rekord franšize po doseženih točkah na tekmi finala, s čimer je izboljšal znamko Willisa Reeda. Ta je na tretji tekmi finala leta 1970 dosegel 38 točk proti Los Angeles Lakers. Tudi takrat so Knicks finale dobili.

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Brunson je na peti tekmi zadel 14 od 27 metov iz igre, od tega štiri od sedmih za tri točke. S črte prostih metov pa je zadel 13-krat iz 15 poskusov. Ob njem je Josh Hart 13 točkam dodal 11 skokov, Mikal Bridges pa je dosegel 14 točk ob 50-odstotnem metu iz igre. Za San Antonio je Victor Wembanyama dosegel 19 točk, 14 skokov in pet blokad, Dylan Harper pa je dodal 25 točk s klopi.

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Edini slovenski predstavnik v NBA, Luka Dončić, to končnico ni igral zaradi poškodbe stegenske mišice. Njegovi Los Angeles Lakers so v konferenčnem polfinalu izpadli proti lanskim prvakom Oklahoma City Thunder. Te je nato v konferenčnem finalu izločil prav San Antonio.

Izid, liga NBA, veliki finale, 5. tekma:
San Antonio Spurs - New York Knicks 90:94 (23:13, 19:24, 30:28, 18:29)

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košarka nba san antonio new york

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