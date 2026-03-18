Košarka

Deveta zaporedna zmaga: Oklahoma na krilih 40 točk Gilgeous-Alexandra že v končnici

Orlando, 18. 03. 2026 07.38 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Shai Gilgeous Alexander

Shai Gilgeous-Alexander je znova blestel onstran Atlantika v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Na tekmi v Orlandu na Floridi je dosegel 40 točk, njegov kolektiv Oklahoma City Thunder pa si je kot prva ekipa zagotovil vstopnico v končnico lige NBA. Prerijski grom je domačo zasedbo Magic premagal s 113:108.

Shaija Gilgeous-Alexandra je Chet Holmgren podprl z 20 točkami in 12 skoki, Ajay Mitchell pa je s 16 točkami pomagal prvakom lige NBA, da so v zadnji četrtini odpravili povsem nemočne Floridčane. Oklahoma City je z deveto zaporedno zmago na vrhu zahodne konference pred drugouvrščenimi San Antonio Spurs. Z dosežkom 54 zmag in 15 porazov na 69 tekmah rednega dela pa tudi vladajo ligi NBA. Oklahoma ima do konca rednega dela še 13 tekem.

Paolo Banchero
Orlando je padel na 38-30 in ostal na šestem mestu lestvice vzhodne konference. Paolo Banchero je bil najboljši strelec Orlanda z 32 točkami, 10 skoki in petimi podajami. Aktualni najkoristnejši igralec lige NBA Gilgeous-Alexander je pozdravil jekleno trdnost in žilavost Thunder po mešani predstavi v prvem polčasu. "Začeli smo dobro, potem pa je avto za nekaj časa zapeljal s ceste," je s prispodobo opisal dogajanje Gilgeous-Alexander.

"Ampak to počnejo velike ekipe - najdejo način, kako spraviti avto nazaj na cesto, najdejo način, kako vstopiti v stavbo in zmagati tekmo, ko so stave proti tebi, in to nam je uspelo nocoj." Gilgeous-Alexandrova virtuozna igra je podaljšala njegov rekordni niz zaporednih tekem z 20 ali več točkami na 129.

San Antonio je ostal v stiku z Oklahoma Cityjem, potem ko je premagal najslabše na zahodu, za končnico že odpisano zasedbo Sacramento Kings s 132:104. Uravnotežena napadalna predstava je pomenila trening vajo, ko je sedem igralcev San Antonia doseglo dvomestno število točk, Victor Wembanyama in Keldon Johnson pa sta bila najboljša strelca z 18 točkami.

Victor Wembanyama
V Minneapolisu je Julius Randle s 32 točkami pomagal ekipi Minnesota Timberwolves premagati Phoenix Sunse s 116:104. V vzhodni konferenci so Detroit Pistons z lahkoto premagali Washington Wizards s 130:117 in utrdili vodstvo na lestvici.

Bati so izboljšali svoj dosežek na 49-19 v zmagah in porazih, a je zmago zasenčila poškodba Cada Cunninghama, ki je tekmo v prvi četrtini zapustil zaradi težav s hrbtom. New York Knicks ostajajo na tretjem mestu na vzhodu po zmagi s 136:110 proti povsem izgubljenim košarkarjem Indiana Pacers, lanski podprvaki lige NBA letos tavajo na repu lestvice pri sramotnem rezultatu 15-54 in so izgubljeni za igranje v končnici.

Josh Hart je bil najboljši strelec kratkohlačnikov s 33 točkami, vključno z odličnim metom za tri točke (5 od 5), medtem ko je OG Anunoby dodal 26, Karl-Anthony Towns pa 22. Cleveland Cavaliers so nadaljevali niz neenakomernih predstav in si zagotovili peto zmago v zadnjih desetih tekmah. Proti Milwaukee Bucks, ki so igrali brez poškodovanega Giannisa Antetokounmpa, je četrtouvrščena ekipa vzhodne konference dosegla težko priborjeno zmago s 123:116.

Nikola Jokić
James Harden in Evan Mobley sta bila vodilna pri konjenikih s po 27 točkami. Mobley je zbral tudi impresivnih 15 skokov. Denver Nuggets so doma v Koloradu premagali goste iz Philadelphie 76ers s 124:96. Christian Braun je dosegel 22 točk, Nikola Jokić je končal s 14 podajami, a le osmimi točkami za domače.

Denver v tesni bitki za razvrstitev v zahodni konferenci drži korak z Minnesoto. Med tretjeuvrščenimi Los Angeles Lakers, za katere blesti slovenski as Luka Dončić in so imeli prost večer, in šestimi Timberwolves je pol tekme razlike. Philadelphia je igrala brez poškodovanih Joela Embiida, Tyreseja Maxeyja in Kellyja Oubreja mlajšega. Paul George prestaja suspenz.

Razprodana dvorana je izžvižgala Embiida, ko je v tretji četrtini prvič prišel na klop. Embiid je izpustil zadnjih šest tekem Sixers v Denverju, s čimer je navijačem Nuggets preprečil užitek ob dvoboju kandidatov za MVP med asom Philadelphie in Jokićem.

Izidi:
Charlotte Hornets - Miami Heat 136:106

Orlando Magic - Oklahoma City Thunder 108:113

Washington Wizards - Detroit Pistons 117:130

New York Knicks - Indiana Pacers 136:110

Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 116:123

Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 116:104

Denver Nuggets - Philadelphia 76ers 124:96

Sacramento Kings - San Antonio Spurs 104:132

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

