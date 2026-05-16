San Antonio v konferenčnem finalu, sedma tekma med Detroitom in Clevelandom

Znana sta oba finalista finala zahodne konference lige NBA. Prvaki Oklahoma City Thunder, ki so pometli z LA Lakers, se bodo za preboj v veliki finale severnoameriške košarkarske lige pomerili s San Antonio Spurs. Ti so zmagali na šesti tekmi konferenčnega polfinala s 139:109 ter iz končnice s 4:2 v zmagah izločili Minnesoto Timberwolves.
Tako pred konferenčnim finalom v ligi NBA ostaja zgolj še ena neznanka na vzhodu. Medtem ko so košarkarji New York Knicks s 4:0 pometli Philadelphio, čakajo na tekmeca med Detroitom in Clevelandom, ki sta po zmagi Detroita na šesti tekmi s 115:94 izenačena na 3:3 v zmagah. Odločilna sedma tekma bo v ponedeljek v Detroitu.
Teksaška zasedba iz San Antonia je na tekmo v Minneapolis prispela z vodstvom 3:2, ki ga ni pustila iz rok ter povsem nadigrala domače volkove za zmenek z najboljšo zasedbo rednega dela in lanskim prvakom lige NBA. Stephon Castle je z 32 točkami in 11 skoki vodil ekipo z 11 od 16 meti iz igre, spretno pa sta ga podpirala De'Aaron Fox in francoski zvezdnik Victor Wembanyama, ki sta dodala po 21 oziroma 19 točk.
Prvič po letu 2017 se je prenovljeni San Antonio uvrstil v konferenčni finale. Thunder so veliki favoriti za še en naslov prvaka, a so teksaške ostroge že dokazale, da znajo utišati prvake. Spurs so v rednem delu sezone proti Oklahoma Cityju dosegli izid 4:1. "Zunanji hrup nas v resnici ne zanima. Vedeli smo, da smo verjetno že decembra na dobri poti," je bil samozavesten Castle. "Vemo, da jih bo težko premagati, vendar smo precej prepričani, da nam bo uspelo," je dodal.
Spurs so začeli fantastično, saj so že v prvi četrtini povedli ter prevladovali v raketi. Ravno ko je bilo za volkove videti grdo, so se vrnili v igro, njihov napad pa je vodil Anthony Edwards. Toda po vodstvu 74:61 v polčasu so Spurs v tretji četrtini z veliko prednostjo uspešno omejili Edwardsa in ustavili najmočnejšo grožnjo Minnesote.
Do konca tretje četrtine je San Antonio užival v nepremostljivi 26-točkovni prednosti, s 56-odstotno natančnostjo metov pa so daleč prekašali nebogljenega tekmeca. Osem minut pred koncem tekme, ko je bil zaostanek 25 točk, ko sta se obe ekipi pripravljali, da za preostale minute pošljeta na parket rezerviste, je Edwards stopil do ostrog in jim vnaprej čestital za prepričljivo zmago.
Prvi nosilec na vzhodu Detroit je v obračunu na štiri zmage izsilil odločilno sedmo tekmo. Cade Cunningham je dosegel 21 točk, bati pa so se izognili slovesu z zmago nad Cavaliers v polfinalu vzhodne konference. Pistons, ki so zaostajali z 2:3, so za obstanek nujno potrebovali zmago. Z blestečo zgodnjo predstavo so si ustvarili dvomestno prednost, s čimer so ustvarili varno razliko.
Cleveland, ki je v tej končnici v Rocket Areni doživel prvi poraz, bo moral za napredovanje v konferenčni finale zmagati v gosteh v Detroitu. Cunningham je blestel s petimi meti za tri točke, v obrambi pa je bil dominanten center Detroita Jalen Duren, ki je dosegel 11 skokov, tri blokade in ukradeno žogo.
Cunningham je bil eden od šestih igralcev Pistons, ki so tekmo končali z dvomestnim številom točk, Paul Reed je s klopi dodal 17 točk, Duren in Daniss Jenkins pa sta dodala vsak po 15 točk. James Harden je bil najboljši strelec Clevelanda z 23 točkami, Donovan Mitchell pa je zbral dokaj skromnih 18 točk.
Izida, končnica, 2. krog:
- vzhodna konferenca:
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 94:115
- ekipi sta poravnani pri 3:3 v zmagah;
- zahodna konferenca:
Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 109:139
- San Antonio je napredoval v konferenčni finale s 4:2 v zmagah.
