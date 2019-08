Sani Bečirović: Klic iz Stožic me je 'udaril' kot strela z jasnega

Na povabilo selektorja srbske izbrane vrste in trenerja Aleksandra Đorđevića je namreč sprejel izziv pri velikanu evropske klubske košarke, grškemu Panathinaikosu, kjer je bil v sezoni 2015/16 pomočnik nekdanjemu izvrstnemu organizatorju igre. Po koncu grške 'avanture' je nekaj časa deloval kot košarkarski agent in bil obenem močno vpet v delovanje svoje košarkarske šole v Mariboru in Slovenski Bistrici. Na prehojeno pot, ki je bila v njegovem primeru vse prej kot lahka, je Sani ponosen, da ne bi mogel biti bolj. "Če pogledava na vse okoliščine in dogodke, ki so me spremljali skozi celotno igralsko kariero, sem lahko na doseženo več kot ponosen. Še več, na nek način se počutim privilegiranega, da mi je kljub številnim poškodbam in težkim obdobjem uspela zavidanja vredna kariera poklicnega športnika. Za svoj daleč največji dosežek pa štejem dejstvo, da sem se v nekem trenutku sploh uspel vrniti na košarkarski parket. In da sem ga lahko delil s številnim eminentnimi košarkarji ter da so me v klubih, v katerih sem igral, vodili izjemni košarkarski strokovnjaki," je v pogovoru za 24ur.com uvodoma dejal športni direktor zmajev Sani Bečirović, ki priznava, da je bil ob klicu iz stožiških pisarn sprva zelo presenečen.

'Udaril' ga je kot strela z jasnega

"Povsem iskreno povedano je bil klic iz Stožic zame veliko presenečenje. Lahko bi dejal, da me je 'udaril' kot strela z jasnega. Obenem pa moram priznati, da sem si po koncu igralske kariere tovrstnega izziva, kjer koli bi se ga lotil, zelo želel. Še najlepše pa je, če se takšnega izziva lotiš doma, v klubu, kjer si pustil določen pečat. Če malce pogledava tudi ostale športe z žogo, so na tem položaju (športnega direktorja, op. p.) pretežno osebe z bogatimi igralskimi izkušnjami, ki poznajo koncept in celoten ustroj delovanja moštva. V primeru Cedevite Olimpije je najpomembneje, da imam kot športni direktor jasno razdelano vizijo, kako izpeljati najpomembnejše naloge, povezane s sestavo članskega moštva. Tisto, kar me je najbolj prepričalo, da sem sprejel ta izziv, je bilo spoznanje, da so odgovorni možje v meni prepoznali osebo, ki bo v sodelovanju z glavnim trenerjem Slavenom Rimcem, direktorjem Davorjem Užbincem in ostalimi zaposlenimi v klubu zmožna izpeljati omenjeni projekt. Zato nam ne preostane drugega, kot da zavihamo rokave in s trdim delom postavimo zdrave temelje za prihodnost kluba," Sani ne skriva zadovoljstva ob odločitvi, da se je lotil nadvse zanimivega projekta.

Tekmovalno in značajsko trdno moštvo

Ko beseda nanese na sestavo članskega moštva Cedevite Olimpije, naš tokratni sogovornik izrazi zadovoljstvo z doseženim v tako kratkem času. "Da ne bi zvenelo prepotentno ali kakor koli drugače, menim, da smo lahko zelo zadovoljni s sestavo moštva za prihodnjo sezono. Še posebej moram izpostaviti in hkrati pohvaliti prav vse zaposlene v klubu, ki mi od prvega trenutka, prvega dne nesebično stojijo ob strani in so mi v neizmerno pomoč. V zadnjem mesecu in pol smo opravili izjemno delo, še veliko le-tega pa nas čaka v prihodnjih dneh, tednih in mesecih. Čeprav garamo od jutra do večera, verjamem, da se bo na koncu trdo delo obrestovalo. Kar je potrebno poudariti, je, da smo pri sestavi moštva ubrali nekoliko drugačen koncept od ustaljenega. In sicer, da smo v Stožice pripeljali košarkarje, ki so že igrali skupaj. Vse to smo delali v želji, da bi bila prilagoditev na novo okolje, soigralce, trenerski štab in dvorano čim krajša," pravi Sani, ki se v nadaljevanju loti podrobnejšega 'seciranja' igralskega kadra.

"Na eni strani imamo Eda Murića, Andrijo Stipanovića in Filipa Krušlina, ki so v minuli sezoni igrali v Cedeviti. Potem sta tu Mirko Mulalić, sicer povratnik v Ljubljano, in Mikael Hopkins, ki sta si delila garderobo v Bolgariji. Ne gre pozabiti niti na navezo Jaka Blažič - Marko Simonović, ki sta pred leti imela pomembni vlogi pri beograjski Crveni Zvezdi. Prav tako sem vesel vrnitve izkušenega Saše Zagorca v zmajevo gnezdo, da o kakovosti obeh organizatorjev igre Codija Millerja-McIntyreja in Ryana Jamarja Boatrighta niti ne govorim. Pod koši nam bo v veliko pomoč tudi naš košarkarMartin Krampelj, ki si je v zadnjih štirih sezonah pod ameriškimi obroči nabral kar nekaj prepotrebnih izkušenj.Torej, če potegnem črto pod sestavo zasedbe, ugotovim, da imamo zelo tekmovalno in značajsko trdno moštvo, ki se bo vsake tekme, ne glede za katero vrsto tekmovanja gre, lotilo z veliko željo po zmagi. Kaj pa nam bo to prineslo v rezultatskem smislu, bo potrebno počakati na zaključek sezone. Obenem ne bežim od dejstva, da bodo že prve uradne tekme pokazale, na katerih igralnih položajih smo zadeli v polno in na katerih nismo bili preveč uspešni."