Saša Dončić in Matej Erjavec v živo spremljala nov šov Luke Dončića

Luka Dončić je ob prisotnosti slovenske delegacije pokazal eno najboljših predstav letošnje sezone. Petindvajsetič v karieri je ob trojnem dvojčku dosegel vsaj 30 točk, večkrat se lahko s tovrstnim dosežkom v celotni zgodovine lige NBA pohvali le četverica, in sicer Oscar Robertson (106), Russell Westbrook (48), LeBron James in James Harden (oba 37). Na 14 nastopih v tej sezoni je 23-letni Ljubljančan že štirikrat dosegel trojni dvojček z vsaj 30 točkami in tako še naprej ostaja trdno na vrhu lestvice najboljših strelcev. V povprečju dosega 34,4 točke na tekmo. Stephen Curry je drugi s povprečjem 32,8, tretji pa je Joel Embiid (32,4).