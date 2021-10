Saša Dončić: Za Luko je na prvem mestu ekipa, osebna statistika je drugotnega pomena

V noči na petek bodo v novo sezone lige NBA zakorakali košarkarji Dallasa. Pred začetkom smo se pogovarjali s Sašem Dončićem, ki pravi, da Luka o nagradi MVP ne razmišlja in bo zopet vse podredil ekipnemu uspehu. Nekdanji reprezentant z izbranimi besedami govori tudi o Kristapsu Porzingisu in prepričan je, da bodo pri Dallasu v primerjavi z zadnjima dvema sezonama letos storili korak naprej. Jasona Kidda in Igorja Kokoškova pa vidi kot veliki okrepitvi.

icon-expand Luka Dončić je v očeh stavnic prvi favorit za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela sezone, a Saša Dončić je prepričan, da se bo bolj posvečal ekipnemu uspehu. FOTO: AP

Čeprav je Luka Dončić po oceni stavnic prvi favorit za nagrado MVP, se s tem po mnenju njegovega očeta ne bo obremenjeval. "Luka je iz teh prostorov, kjer igralcem zmaga pomeni veliko več od individualne statistike. Zanj je na prvem mestu ekipa oziroma zmaga, osebna statistika pa je sekundarnega pomena," pravi Saša Dončić in dodaja: "On je najsrečnejši, najzadovoljnejši, če njegova ekipa zmaga, ne glede na to, kako odigra." Za franšizo iz Teksasa sta dva zaporedna izpada v prvem krogu končnice – obakrat so bili boljši Los Angeles Clippers. Da bi v letu 2022 storili še korak naprej, so se poleti odločili za spremembo na mestu glavnega trenerja. Ricka Carlisla je po 13 letih zamenjal Jason Kidd. Dončić starejši zanj upa, da bo bogate izkušnje znal prenesti na svoje varovance. "Vsak trener mora biti tudi mentor svojim košarkarjem. Dejstvo je, da je bil Jason Kidd vrhunski organizator igre, imel je odlično kariero. Njegove izkušnje lahko pomagajo ne samo Luki, ampak tudi celotni ekipi, kar se je že poznalo na prijateljskih tekmah." Prvič v zgodovini se je namreč zgodilo, da je Dallas zmagal na vseh pripravljalnih tekmah pred začetkom sezone. Kiddov pečat se je doslej odrazil predvsem v hitrosti igre Dallasa, ki se je v pripravljalnih tekmah bistveno bolj zanašal na "tranzicijsko" igro. V povprečju so iz protinapadov dosegali 20,5 točke na tekmo, medtem ko so jih lani v rednem delu dosegali le nekaj več kot 11, v pripravljalnih tekmah pa celo manj kot deset. Saša Dončića pa ne skrbi, da bi nekoliko spremenjeni slog igre vplival na Lukove predstave: "Najbolje je, da to ustreza vsem in da kot ekipa dobro igrajo. Luka pa je igralec, ki se izredno hitro prilagaja. Zato ne vidim problema, ali mu bo ta slog igre ustrezal ali ne."

icon-expand Rick Carlisle je bil glavni trener Dallasa vse od leta 2008. Pred desetletjem je z ekipo, v kateri je blestel Dirk Nowitzki, osvojil tudi šampionski prstan. FOTO: AP

O Kokoškovu ne gre izgubljati besed, v Porzingisa še naprej verjame

Strokovni štab je poleti okrepil tudi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov, ki je z Dončićem več kot uspešno sodeloval na "zlatem" evropskem prvenstvu 2017. Trener ljubljanske Ilirije ne dvomi, da je Dallas s prihodom srbskega strokovnjaka naredil pomemben korak v pravo smer, in dodaja, "da o njegovi kvaliteti nimamo kaj razglabljati". V pisarnah dvorane American Airlines Center so bile poleti uvedene številne spremembe, bistveno manj pa jih je bilo na parketu. Ogrodje ekipe je ostalo nespremenjeno, pa čeprav so si mnogi navijači želeli, da bi se Luki Dončiću kot zamenjava za Kristapsa Porzingisa pridružil nov zvezdnik. 221 centimetrov visoki center je imel namreč tudi lani številne težave s poškodbami, v končnici pa je na sedmih tekmah dosegal le 13 točk, kar je bistveno manj od njegovega povprečja. A Saša Dončić verjame, da lahko Latvijec še poveča svoj prispevek k ekipnemu uspehu. Po njegovem mnenju pa je Porzingis na udaru kritikov pogosto tudi zaradi izjemnih Lukovih predstav. "Porzingis je imel lani mogoče malo slabšo sezono, ampak še vedno je vrhunski igralec, kot še marsikdo v Dallasu. Ne smemo pozabiti, da so v končnici naleteli na ekipo, ki je kotirala zelo visoko. Je pa res, da je Luka to letvico dvignil tako visoko, da takrat, ko da Porzingis 'samo' 20 točk, vsi pravijo, kako slabo je igral. Mogoče bi lahko ostali kdaj dali tudi več, a mislim, da so imeli lani ne glede na vse dobro, uspešno sezono. Verjamem pa, da bodo letos šli še korak naprej," meni 47-letnik.

icon-expand Igor Kokoškov je septembra 2017 kot selektor pomagal spisati eno najodmevnejših poglavij slovenskega športa, sedaj pa bo Luki Dončiću pomagal še v klubskih barvah. FOTO: AP

'To, da so leto izkušenejši, je lahko velika prednost'

Čeprav so si navijači želeli okrepitev, Dončić opozarja, da je lahko nespremenjena ekipa tudi prednost v primerjavi s konkurenco. "Govorimo o mladi ekipi in to, da so leto izkušenejši, je lahko velika prednost. Tudi nosilci so ostali isti, tako da se jim ne bo treba šele spoznavati. Ne bodo potrebovali dveh, treh mesecev, da se ujamejo. Je pa tu še veliko faktorjev, na katere ne bodo imeli vpliva, recimo koliko poškodb bo." Ne skrbi pa ga, da bi njegov sin podlegel pritiskom, ki jih za seboj prinaša poleti podpisana maksimalna pogodba. "Povedal bom samo to: Luka igra košarko zaradi ljubezni, ne denarja. Denar je bil posledica njegovega odrekanja, treningov, dobrih iger. Mislim, da zaradi tega dodatnih pritiskov ne bo."