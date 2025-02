Saša Dončić: Luka je vedno spoštoval Dallas, zato si te hinavščine ni zaslužil

V množici tistih, ki so prispevali svoj pogled na odhod slovenskega košarkarskega super zvezdnika v mesto angelov, se je znašel tudi jasno oče 25-letnega slovenskega reprezentančnega kapetana Saša Dončić . Slednji je podobno kot ostali izrazil veliko začudenje nad to potezo generanega menadžerja Dallasa Nica Harrisona , a je v isti sapi dodal, da mu je popolnoma jasno, kako deluje pritlehni svet vrhunskega športa onkraj Atlantika.

"Poglejte, osebno razumem filozofijo oziroma razmišljanje odločevalcev, da jim nek posameznik ne ustreza oziroma da se po njihovem mnenju ne vklaplja v njihovo moštvo. Do tukaj vse lepo in prav, kar pa me je zabolelo, je dejstvo, da so to izpeljali na zelo hinavski način. Podprt s številnimi poskusi cenenih izgovorov, povezanih z domnevno Lukovo slabo telesno pripravljenostjo. Luka si tega nedvomno ni zaslužil, saj je od prvega trenutka, ko si je nadel dres Dallasa, spoštoval ta klub in mesto," je za Arenasport uvodoma dejal nekdanji košarkar, danes pa strokovni sodelavec pri košarkarskih prenosih Saša Dončić.

"Ko te gospodje, se opravičujem, ta gospod (Nico Harrison, op. p.) svoje dejanje opravičuje s smešnimi izgovori o Lukovih kilogramih, je vse skupaj zelo za lase privlečeno. Verjemite mi na besedo, da si sam takšnega poletja, kot ga ima Luka, ko vsak dan preživi v povprečju po štiri ure v telovadnici, nikoli ne bi želel. Medtem ko uživam na plaži, Luka izvaja številne treninge, da bi se karseda najbolje pripravil na sezono. temu se reče profesionalizem," je nadaljeval Lukov oče in v zaključku spregovoril o novem klubu 25-letnega super zvezdnika.

"O Lakersih ni treba izgubljati odvečnih besed. Gre za eno najuglednejših NBA-franšiz z osvojenimi 17 naslovi prvaka. Konec koncev, vemo, da so tri najbolj priznane franšize Boston Celticsi, omenjeni Lakersi in New York Knicksi. Luka s to odločitvijo ni ničesar izgubil, saj odhaja v fenomenalno mesto z izjemno bogato košarkarsko tradicijo."