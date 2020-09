Saša Dončić: Luka izgleda, kot da je že deset let v ligi NBA

"Kar koli govoriti o Lukovi sezoni je brez zveze. Fant je dosegal nekaj, kar se je pred tem zdelo nemogoče. To sezono je odigral vrhunsko. Po parih letih je Dallas spet popeljal v končnico. V končnici je dobro odigral, tako da kar se tiče te sezone, sama pozitiva," je v naš mikrofon dejal Saša Dončić, aktualni trener Ilirije."Ne smemo pozabiti, da ima le 21 let. On je že to sezono odigral praktično proti mogoče celo najboljši ekipi lige, imeli so tudi smolo s Porzingisom," se je končnice, v kateri je Dallas izpadel z 2:4 proti Clippersom spomnil nekdanji član Uniona Olimpije.

Morda bi Dallas lahko dosegel več, če bi Luka ob sebi imel še kakšnega boljšega soigralca, a tega za zdaj v kadru Dallas še ni bilo. "Je pa res, da Američani to gledajo malo drugače kot mi. Gledajo bolj dolgoročno. Mislim, da je Mark Cuban (lastnik franšize Mavericks) tudi izjavil, da Dallas dela dobro stvar. Gledajo naprej, vse se gradi okoli Luke. In že to, da se vse gradi okoli njega, je zelo veliko priznanje za evropskega igralca," je prepričan košarkarski trener in Lukov oče. Ta se je spomnil tudi sanjske trojke Luke Dončića na četrti tekmi serije, ko je zadel v zadnjih stotinkah sekunde."Če ti nekdo, za katerega navijaš, da koš v zadnji sekundi, so to zagotovo najslajše zmage. Luka je že večkrat pokazal, da je človek odločitve. Ne boji se prevzeti odgovornost in v 80 odstotkih to tudi uspeva," je razložil Saša Dončić. Kaj še nam je zaupal, si poglejte v zgornjem videu.