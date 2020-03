Saša Dončić: Luka so ves čas spremljali skeptiki. Ne bo uspel v Evroligi, ne bo igral v NBA. In kje je zdaj?

Oče košarkarskega zvezdnika Luka Dončića Saša, ki že nekaj let pri naši medijski hiši opravlja vlogo strokovnega komentatorja, se je konec tedna mudil v Beogradu in si ogledal večni nogometni derbi med Crveno zvezdo in Partizanom, bil pa je tudi na košarkarski tekmi regionalne lige med rdeče-belimi in Cedevito Olimpijo. Srbski novinarji so njegov obisk izkoristili tudi za izčrpen pogovor ...

Radovan Trifunović in Saša Dončić. Nekateri so mnenja, da bi bil prav Dončić primeren za slovenskega selektorja ... FOTO: Damjan Žibert

Ko je pred več kot dvema letoma Saša Dončić, takrat že v vlogi strokovnega komentatorja pri naši medijski hiši, s srbskimi novinarji po končanem skupinskem delu EP špekuliral o razpletu tekmovanja, je kot iz topa izstrelil, da se bosta v finalu pomerila Slovenija in Srbija. Nadaljevanje je vsem znano ... Tamkajšnji mediji so se tisto napoved zapomnili. "V Beograd sem prišel zaradi večnega nogometnega derbija in, da srečam številne prijatelje. Največji razlog pa je seveda da podoživim vzdušje na večnem derbiju. To je nekaj nedojemljivega," je v pogovoru za mozzartsport.com razlagal Saša Dončić, ki je bil tudi na tekmi regionalne košarkarske lige med Zvezdo in Cedevito Olimpijo in videl nemoč zmajev proti beograjskemu evroligašu.

Saša Dončić je bil štiri leta trener Ilirije, se z njo iz tretje lige prebil v prvo, trenerske izkušnje pa si je nabiral tudi v Radovljici in Škofji Loki. Nazadnje je deloval v Šentjurju.

"Domači so bili dovolj resni in koncentrirani, tako da Olimpija ni imel prav nobenih možnosti, pa čeprav je bila tekma zelo pomembna za obe ekipi. Šlo je namreč za boj za končnico," je še opazil Ljubljančan, ki je preostali del pogovora odgovarjal na vprašanja vezana na njegovega sina Luka. "Igra, igra. Dobro igra. Karkoli povem, nima pravega smisla. Saj vsi vidite, kaj počne čez lužo. Vsi ga spremljajo, vsi ga ocenjujejo in vsi so navdušeni. Odličen je. No, saj to sem tudi pričakoval. Naredil je pravo evforijo v ZDA. Na vsakem koraku govorijo o njemu. Je prava osvežitev lige NBA."





Luka Dončić in Kristaps Porzingis FOTO: AP

Status Luka Dončića se je v tej, drugi, sezoni popolnoma spremenil. V letu in pol je postal megazvezdnik, udeleženec All-Star tekme, mož, ki je zrušil kar nekaj neverjetnih rekordov, košarkar, ki ga primerjajo z največji zvezdniki v zgodovini lige NBA. "Sezona je, brez olepšav in pretiravanj, fantastična." Luka se je dokončno podpisal na košarkarski zemljevid "velikanov".

Saša Dončić je ob prihodu na EP 2017 v Istanbul napovedal finale Slovenija - Srbija. Ob tem je pravilno napovedal tudi oba polfinalna para, Slovenija - Španija in Rusija - Srbija ...

Mnogi so špekulirali, da mu ne bo uspelo. Vsaj ne ta tako hitro in tako izrazito. "Skozi vso kariero in na vsakem koraku so ga spremljali skeptiki in veselo razlagali in napovedovali, da mu ne bo uspelo. Ko je odšel v Real, so številni napovedovali, da mu ne bo šlo, a on se je dokazal. Enako je bilo, ko je odhajal čez lužo v ligo NBA. Prvo sezono je pokazal in dokazal, da se ničesar ne boji in da uživa v košarki in ljubi ta šport. V drugi pa že kaže svoj veliki talent. Vem, da je bilo veliko skeptikov, toda jaz sem ves čas verjel, da mu bo uspelo. Zame je bil vedno in vedno bo najboljši na svetu. v nobenem trenutku nisem posumil, da mu ne bi uspelo," je za mozzartsport.comrazpredal 45-letni Ljubljančan, ki je verjel, da bo sinova druga sezona že tista ko bo "pokoril" košarkarski svet v ligi NBA. "Lahko sem pameten in rečem, da sem vedel, da mu bo uspelo že v tej sezoni. On vse dela hitreje, kot drugi. V Evropi je osvojil vse, verjamem, da bo tako tudi v ligi NBA."





Igor Kokoškov FOTO: AP