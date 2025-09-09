Saša Dončić: Niti enega dvoma nisem imel v našo zmago

Kako je sinočnjo zmago slovenskih košarkarjev proti Italijanom videl športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić? V oddaji 24UR ZVEČER je povedal, da ni imel niti enega dvoma v zmago naše reprezentance, četudi se je razlika, ki so jo uspeli vzpostaviti v začetku tekme, s približevanjem konca vztrajno manjšala.

"Glede na začetek tekme, ko smo suvereno povedli, mi zagotovo ni bilo vseeno, da smo v zadnjih minutah prišli na tisto eno točko razlike. Vendar pa vseeno nisem imel niti enega dvoma, da bi lahko to tekmo Italijani dobili. Od prve minute tekme sem bil prepričan v našo zmago," je povedal.