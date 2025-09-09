Svetli način
Košarka

Saša Dončić: Niti enega dvoma nisem imel v našo zmago

Ljubljana, 09. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Slovenska zmaga nad Italijo ne odmeva samo po Evropi, ampak tudi čez lužo. Celo eden najboljših košarkarjev vseh časov LeBron James je ob fotografijo Luke Dončića v slovenskem dresu pripel čarovniško paličico. Svet je navdušil tudi posnetek našega kapetana in prvega strelca Evrobasketa, ki je v ključnih trenutkih, le nekaj minut pred koncem tekme, nagovoril svoje soigralce in jim s svojimi besedami vrnil upanje v zmago. Slovenska ekipa je nato zdržala pritisk italijanskih napadov, njihov selektor pa je po koncu tekme v solzah odstopil. V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili športnega direktorja Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončića.

Kako je sinočnjo zmago slovenskih košarkarjev proti Italijanom videl športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić? V oddaji 24UR ZVEČER je povedal, da ni imel niti enega dvoma v zmago naše reprezentance, četudi se je razlika, ki so jo uspeli vzpostaviti v začetku tekme, s približevanjem konca vztrajno manjšala.&nbsp;

"Glede na začetek tekme, ko smo suvereno povedli, mi zagotovo ni bilo vseeno, da smo v zadnjih minutah prišli na tisto eno točko razlike. Vendar pa vseeno nisem imel niti enega dvoma, da bi lahko to tekmo Italijani dobili. Od prve minute tekme sem bil prepričan v našo zmago," je povedal.

Preberi še Luka zna tudi 'ponoreti': Ne igramo sami proti sebi, ne kregajte se med sabo

Veselo vzdušje se je tako po uspehu le še razplamtelo. "Bilo je pestro, veselo. Proslavljali smo, a že takoj naslednje jutro smo se začeli pripravljati na naslednjo tekmo, ki bo potekala v sredo. Veliko časa za proslavljanje torej ni bilo," je priznal.

Celoten pogovor si oglejte v priloženem posnetku.

košarka tekma italija saša dončić
Klemen Prepelič ne beži od odgovornosti: Ko bo potrebno, bom pravi

