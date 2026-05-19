Saša Dončić: Otroci so na prvem mestu in Luka se tega drži

Ali dejstvo, da naš košarkarski virtuoz Luka Dončić ne bo igral za slovensko reprezentanco, pomeni, da tudi center Lakersov Jaxson Hayes julija ne bo zaigral za Slovenijo? Bo igral samo takrat, ko bo za Slovenijo igral Dončić? Kaj Lukova odpoved pomeni za poletne kvalifikacijske tekme? Kako bodo reagirali v reprezentanci?
Odgovore smo iskali s športnim direktorjem slovenske košarkarske reprezentance Sašo Dončićem, ki je v oddaji 24UR ZVEČER prvič po Lukovi odpovedi igranja za slovensko reprezentanco v poletnem terminu spregovoril za javnost.
Saša Dončić je dejal, da njegovemu sinu igranje za reprezentanco ne predstavlja nikakršnega problema, kar da je že dokazal z igranjem v kvalifikacijah za olimpijske igre. "Če bi bila situacija normalna, vprašanja o igranju za reprezentanco sploh ne bi bilo," je dejal.
Sam je prepričan, da so otroci vsakemu prioriteta: "Večje stvari v življenju enostavno ni." Dodal pa je še, da Luki Dončiću vsi v zvezi stojijo ob strani in mu želijo najboljše. Iz zapisa na Instagramu je sicer razbrati, da je šlo res za težko odločitev, povezano s skrbništvom in stiki z njegovima dvema hčerkama.
V podrobnosti se Saša Dončić ni spuščal, meni namreč, da morata to rešiti sama in njuni odvetniki. "Dejstvo je, da se bo v tem času posvetil svojima hčerkama, se trudil preživeti čim več časa z njima in to je v principu edini razlog, zakaj odpoved za te kvalifikacije," je ob tem jasen ter ponavlja, da so otroci na prvem mestu, česar da se Luka tudi drži.
Pa bo torej na poletnih tekmah za slovensko reprezentanco že zaigral tudi Jaxson Hayes - Lukov soigralec pri Los Angeles Lakersih? Kot pojasnjuje direktor slovenske košarkarske reprezentance, se je nekoliko zapletlo pri njegovi naturalizaciji, kar trenutno rešujejo.
"Pred kratkim smo dobili odločbo, ta potuje v Washington, seveda pa so tu še neka druga pravila, ki določajo, da morajo imeti naturalizirani igralci 45 dni pred tekmo urejeno vso dokumentacijo. To kvalifikacijsko okno smo že zamudili, bomo videli, kako bo v prihodnje," je povedal.
