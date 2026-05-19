Saša Dončić: Otroci so na prvem mestu in Luka se tega drži

Ali dejstvo, da naš košarkarski virtuoz Luka Dončić ne bo igral za slovensko reprezentanco, pomeni, da tudi center Lakersov Jaxson Hayes julija ne bo zaigral za Slovenijo? Bo igral samo takrat, ko bo za Slovenijo igral Dončić? Kaj Lukova odpoved pomeni za poletne kvalifikacijske tekme? Kako bodo reagirali v reprezentanci?

Odgovore smo iskali s športnim direktorjem slovenske košarkarske reprezentance Sašo Dončićem, ki je v oddaji 24UR ZVEČER prvič po Lukovi odpovedi igranja za slovensko reprezentanco v poletnem terminu spregovoril za javnost.

Saša Dončić je dejal, da njegovemu sinu igranje za reprezentanco ne predstavlja nikakršnega problema, kar da je že dokazal z igranjem v kvalifikacijah za olimpijske igre. "Če bi bila situacija normalna, vprašanja o igranju za reprezentanco sploh ne bi bilo," je dejal.

Sam je prepričan, da so otroci vsakemu prioriteta: "Večje stvari v življenju enostavno ni." Dodal pa je še, da Luki Dončiću vsi v zvezi stojijo ob strani in mu želijo najboljše. Iz zapisa na Instagramu je sicer razbrati, da je šlo res za težko odločitev, povezano s skrbništvom in stiki z njegovima dvema hčerkama.