Saša Dončić pred EP: Punce bi lahko pripravile presenečenje

Najprej Madžarke, nato Turkinje, kot zadnje še Italijanke, je razpored skupinskega dela evropskega prvenstva za slovenske košarkarice. Eurobasket poteka od 27. junija do 7. julija v Srbiji in Latviji, Slovenke nastopajo v skupini v Nišu, kjer bodo prvič stopile na parket v četrtek. V Srbijo bo potovalo tudi kar nekaj slovenskih navijačev, med tistimi, ki bo dogajanje spremljal na prizorišču, je tudi Saša Dončić:

"Že zadnjih nekaj let je slovenska ženska košarka v vzponu, kar se tiče popularnosti in kvalitete igre, kar so punce dokazale že na prejšnjem prvenstvu v Pragi. Brez dvoma pa letos lahko, pa ne bom rekel, da pretiravam, punce na tem evropskem prvenstvu lahko naredijo eno veliko presenečenje. Verjamem v to, da bodo spisale lepo zgodbo in ni dvakrat za reči, da bi se ponovila Helsinki in Istanbul."

"Slovenija ima mogoče hendikep z višino, je pa zato branilska linija med najboljšimi v Evropi. Damir Grgić je eden najboljših strokovnjakov za žensko košarko v Evropi, večkrat se je že dokazal tako v klubskem kot v reprezentančnem okolju. Ta zgodba me malo spominja na tisto izpred dveh let v Helsinkih, vlada neka pozitivna atmosfera, pozitivna energija v javnosti in medijih, mislim, da bo to lepa zgodba," pravi Dončić, ki je dolga leta igral košarko, nosil tudi reprezentančni dres, sedaj se preizkuša v vlogi trenerja. Zadnja štiri leta trener Ilirije, v novi sezoni bo vodil KK Šentjur.