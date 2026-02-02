'Sprva je bil velik šok, a je Luka hitro obrnil nov list'

"Leto je hitro naokoli. Ko je Luka izvedel za novico o prestopu, me je nemudoma poklical. Sprva sem pomislil, da gre za neslano šalo. Težko je reči, za kaj je pravzaprav šlo pri tem poslu. Veliko je bilo teorij zarot, k sreči pa se je Luka po inicialnem šoku hitro pobral in obrnil nov list v svojem življenju in karieri," uvodoma in na daljavo iz New Yorka, kjer je spremljal zadnjo Lukovo tekmo na gostovanju pri tamkajšnjih Knicksih, pove oče Saša Dončić. Športni direktor slovenske košarkarske izbrane vrste ni eden tistih, ki bi se tudi spričo šokantnih dogodkov, kot je bila lanska menjava, utapljal v žalosti. "Ko se ozrem nazaj, je bila morda ta odločitev Nica Harrisona celo velika usluga za Luko, ki je z odhodom k Los Angeles Lakersom dvignil svojo kariero nekaj stopničk više. Zgodilo se je, kar se je, in nima se smisla vračati nazaj," trezno razmišlja nekdanji odlični košarkar.

"Če bi mi nekdo pred 10 leti dejal, da bo moj sin postal prvo ime Lakersov, bi pomislil, da je to nemogoče. Od lanskega februarja pa je to postala realnost. Biti član tako prestižne franšize je velika čast in v isti sapi velika odgovornost. Vsako tekmo moraš biti na najvišji ravni, popuščanja preprosto ni. Tekme si sledijo druga za drugo, kar je fizično in mentalno izjemno naporno. Luka je tu, kjer je, zato, ker je takšen, kot je. Zelo hitro je dojel, kam je prišel. Ne glede na vsakodnevne pritiske se zelo dobro in stoično sooča z vsemi obveznostmi oziroma dolžnostmi," Saša Dončić ne skopari s pohvalami na račun svojega sina.