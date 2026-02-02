Naslovnica
Košarka

'Sprva je bil velik šok, a je Luka hitro obrnil nov list'

Ljubljana, 02. 02. 2026 13.49 pred 13 dnevi 3 min branja 2

Avtor:
A.V. Sanja Modrić
Luka Dončić in Saša Dončić

Oče enega najboljših košarkarjev na svetu zadnjih let Saša Dončić je v ekskluzivnem pogovoru z našo novinarko Sanjo Modrić spregovoril o številnih aktualnih temah. Med drugimi tudi o tem, kako blizu je prihod novega naturaliziranega košarkarja v slovenski reprezentančni tabor, in tudi, kako se je njegov sin Luka Dončić znašel v vrstah Los Angeles Lakersov po eni od najbolj šokantnih menjav v zgodovini ligi NBA.

"Leto je hitro naokoli. Ko je Luka izvedel za novico o prestopu, me je nemudoma poklical. Sprva sem pomislil, da gre za neslano šalo. Težko je reči, za kaj je pravzaprav šlo pri tem poslu. Veliko je bilo teorij zarot, k sreči pa se je Luka po inicialnem šoku hitro pobral in obrnil nov list v svojem življenju in karieri," uvodoma in na daljavo iz New Yorka, kjer je spremljal zadnjo Lukovo tekmo na gostovanju pri tamkajšnjih Knicksih, pove oče Saša Dončić.

Športni direktor slovenske košarkarske izbrane vrste ni eden tistih, ki bi se tudi spričo šokantnih dogodkov, kot je bila lanska menjava, utapljal v žalosti. "Ko se ozrem nazaj, je bila morda ta odločitev Nica Harrisona celo velika usluga za Luko, ki je z odhodom k Los Angeles Lakersom dvignil svojo kariero nekaj stopničk više. Zgodilo se je, kar se je, in nima se smisla vračati nazaj," trezno razmišlja nekdanji odlični košarkar.

"Če bi mi nekdo pred 10 leti dejal, da bo moj sin postal prvo ime Lakersov, bi pomislil, da je to nemogoče. Od lanskega februarja pa je to postala realnost. Biti član tako prestižne franšize je velika čast in v isti sapi velika odgovornost. Vsako tekmo moraš biti na najvišji ravni, popuščanja preprosto ni. Tekme si sledijo druga za drugo, kar je fizično in mentalno izjemno naporno. Luka je tu, kjer je, zato, ker je takšen, kot je. Zelo hitro je dojel, kam je prišel. Ne glede na vsakodnevne pritiske se zelo dobro in stoično sooča z vsemi obveznostmi oziroma dolžnostmi," Saša Dončić ne skopari s pohvalami na račun svojega sina.

Na vprašanje, ali lahko četa JJ Redicka že v letošnji sezoni poseže tudi po šampionskem prstanu, Dončić starejši odgovarja:

"O trenutnem igralskem kadru Lakersov resnično ne bi želel govoriti, saj so za to odgovorni možje v klubu. Ali je realno, da bi že letos lahko posegli po šampionskem prstanu, je težko reči. Všeč mi je način, kako so se lotili grajenja ekipe za prihodnost. Prepričan sem, da ko se bodo enkrat vsi deli sestavljanke zložili, se bo tudi naslov prvaka lige NBA slej ko prej vrnil v Los Angeles. Menim, da že aktualna zasedba premore dovolj izkušenj in kakovosti, da ob ugodnem zdravstvenem stanju nosilcev igre poseže po visokih mestih. Je pa dejstvo, da so Lakersi franšiza, ki nikoli ni zadovoljna z drugim mestom. Vselej se iščejo lovorike."

V zadnjih dneh so se v javnosti znova okrepile govorice o (skorajšnji) naturalizaciji Lukovega soigralca pri jezernikih Jaxsona Hayesa. "Tudi do mene so prispele različne informacije. Edina resnica je, da imamo še nekaj časa do poletnega kvalifikacijskega okna za svetovno prvenstvo, ko bo tudi vse jasno glede naturaliziranega košarkarja," je bil ob koncu pričakovano skop z informacijami Saša Dončić.

košarka saša dončić luka dončić los angeles lakers dallas mavericks
