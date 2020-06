Saša Obradović na vročo klop Crvene zvezde

Saša Obradovićbo pri štirikratnih prvakih regionalne lige Aba in petkratnih srbskih prvakih zamenjal 67-letnega Dragana Šakoto, ki so se mu v klubu zahvalili za sodelovanje, potem ko je srbske košarkarje vodil v minuli sezoni. Pod vodstvom Šakote je Crvena zvezda v letošnji Evroligi zabeležila 11 zmag ob 17 porazih, boja za uvrstitev v končnico pa ni dokončala zaradi pandemije novega koronovirusa, ki je ustavila vsa športna tekmovanja in zaradi katere so Beograjčani utrpeli finančno škodo v višini vsaj 2,3 milijona evrov.

Obradović bo klub prevzel v finančno negotovem obdobju. Nekdanji kapetan rdeče-belih in dobitnik številnih medalj v dresu reprezentance je podpisal pogodbo za dve sezoni, ki se lahko podaljša še za eno sezono v primeru, da bo izpolnil visoka pričakovanja vodilnih mož in zelo zahtevnih beograjskih navijačev. Obradović je stopil pred kamere in novinarske mikrofone na promociji na Malem Kalemegdanu, kjer je kot darilo prejel dres s "svojo" šestico.

'Zaslužil sem si to čast'

"Mislim, da sem si kot igralec, kot osebnost in kot trener zaslužil to čast, da prevzamem mesto trenerja Crvene zvezde. Moj glavni cilj bo narediti moštvo, ki bo kar se da konkurenčno v Evroligi, ligi Aba in srbski ligi," je poudaril Obradović. Njegov prvi pomočnik bo Mikica Bogičević, s katerim sodeluje že 14 let, kondicijski trener pa bo Duško Marković, s katerim sodeluje že desetletje.

Kot igralec je nosil majico Crvene zvezde ter majice ekip, kot so Limoges, Alba Berlin, Virtus Roma, Budućnost, RheinEnergie Köln, kjer je leta 2005 začel tudi trenersko kariero. Treniral je še Kijev, Turow Zgorzelec, Doneck, Albo Berlin, Lokomotiv Kuban. Z reprezentanco je osvojil tri naslove evropskih prvakov (1995, 1997, 2001) in en bron (1999). Ima tudi zlato kolajno s SP leta 1998, z olimpijskih iger pa srebrno (1996).