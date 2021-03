Umrl je nekdanji jugoslovanski reprezentant Milenko Savović

Milenko Savović je na položaju centra za beograjski Partizan igral kar 12 sezon, od leta 1977 do leta 1989, z njim osvojil tri naslove državnega prvaka, dva domača pokala in tri pokale Radivoja Korača. Po odhodu iz Partizana, v katerem je nosil kapetanski trak in bil znan pod vzdevkom "Sveti Sava", je eno sezono preživel v španski Granadi, kariero pa je leta 1991 končal pri novosadski Vojvodini. Nosil je tudi dres jugoslovanske reprezentance, tako je nastopil tudi na evropskem prvenstvu leta 1983.

Nato se k moštvu beograjskih črno-belih vrnil kot športni direktor in že v prvi sezoni (1991/1992) spisal košarkarsko pravljico, saj je Partizan takrat osvojil naslov evropskega klubskega prvaka. Partizan je v finalu premagal moštvo španskega Juventuda (71:70), ko je trojko za zmago v zadnji sekundi tekme zadel Saša Đorđević. Slednji je takrat dosegel 23 točk, prvi strelec moštva pa je bil še en izvrsten košarkar, Predrag Danilović (25 točk).