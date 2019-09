Scariolo hvali poražene Srbe: Bogdanović je fenomen

Bogdanović (v temnem dresu) v boju s španskimi košarkarji. Tokrat je dosegel 26 točk in jim dodal še 10 skokov in 6 podaj.

Dvoboj učenca in učitelja je v Vuhanu zanesljivo pripadel slednjemu. Sergio Scariolo, ki je kot trener skupno kar pet sezon vodil Saša Đorđevićapri bolonjskem Fortitudu in kasneje še madridskem Realu, je unovčil svoje bogate izkušnje in s špansko izbrano vrsto pred začetkom izločilnih bojev presenetil morda celo najmočnejšo reprezentanco turnirja. Španci vse do obračuna z "orli" niso blesteli, a ko je bilo najbolj pomembno, so utišali kritike in si s suvereno zmago odprli pot do zaključnih bojev za odličja.

"Odigrali smo dobro tekmo. Znova gredo čestitke igralcem,"je po tekmi dejal Scariolo. "Opravili smo izvrstno delo v obrambi proti izjemni ekipi in kot vedno rečemo: od desetih takšnih tekem bi jih oni devet dobili, a ko gre za eno tekmo, ni nepremagljive ekipe. S tem, ko smo zelo dobro opravili svoje delo, še posebej v obrambi, nam je uspelo zmagati. A to veliko ne spremeni. Smo, kjer smo, rastemo in smo v četrtfinalu, kar je res pomembno. Vsi vemo, da je bila to tista tekma, kjer gre na življenje ali smrt. Zadovoljni smo z zmago, a po krajšem premoru se bomo pripravili na tekmo s Poljsko."

Dobro skrite kare v obrambi

Španci so tekmo dobili z obrambo, Scariolo je priznal, da je določene prijeme, ki so očitno proti Srbiji brezhibno delovali, "skrival" že ves turnir, čeprav je Bogdan Bogdanovićspet zablestel z dvojnim dvojčkom (26 točk, 10 skokov in 6 podaj).

"V obrambi smo bili zelo resni, zelo zbrani. Poskusili smo z nekaterimi variantami, ni bilo tako lahko slediti spremembam v obrambi, a razen igralca, ki je res fenomen, govorim o Bogdanoviću, smo v boju z ostalimi res vse storili dobro. Saj v delu z Bogdanovićem nismo bili slabi, a gre za fenomena. Ostale smo zadržali in pri doseganju košev ustavili ekipo, ki vedno prebije mejo stotih točk. Še naprej mislim, da so skupaj z Združenimi državami najboljši, mi pa s skromnostjo pridobivamo na samozavesti. Za nas je 81 točk izvrsten dosežek,"je nadaljeval Scariolo.

'Prav zares nam ni uspelo še nič'

Glede izključitve Nikole Jokićani želel izgubljati besed, poudaril pa je, da njegovega izkušenega moštva morebitna evforija ne bo ponesla.

"Evforija? Ne. Poznam ljudi in včasih te lahko mladost (ponese, op. a.) ... A mislim, da nas ne bo. Resnost v slačilnici je zelo nalezljiva,"je nadaljeval Scariolo. "Naši glavni igralci so bili v tem položaju že velikokrat in vedo, da nam prav zares ni uspelo še nič. Priti med štiri najboljše ekipe bi se mi glede na vse okoliščine zdelo nekaj neverjetnega. A še prej nas čaka tekma, ki bo naporna, morali se bomo osredotočiti, da jo bomo dobili. Merimo se lahko z vsakim,"je še povedal Italijan na španski klopi.

"Na eni tekmi se razlike vedno zmanjšajo, če ti vse skupaj uspe popeljati v zadnjo izenačeno četrtino, potem se v desetih minutah razlike še dodatno zmanjšajo. Vse je precej relativno. A bolj kot to, da se lahko merimo z vsakim, moramo najprej razmišljati o tem, kako bomo premagali Poljsko, nato pa bomo videli. Če je izključitev Jokića vplivala? Ne vem, to morate vprašati Sašo. Takrat smo vodili za 13 (točk, op. a.), na koncu pa smo tekmo dobili za 12. Torej nekega vpliva ni bilo."

