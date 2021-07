Scariolo izbral španske košarkarje za pot na OI

Med njimi so člani ekip NBA Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves), Marc Gasol (Los Angeles Lakers), Willy Hernangomez (New Orleans Pelicans) in Juancho Hernangomez (Minnesota Timberwolves). Na seznamu so še Pau Gasol (Barcelona), Rudy Fernandez (Real Madrid), Sergio Rodriguez (Olimpia Milano), Victor Claver (Barcelona), Usman Garuba (Real Madrid), Alberto Abalde (Real Madrid), Álex Abrines (Barcelona) in Sergio Llull (Real Madrid).

Španski košarkarji so svetovni prvaki, v predtekmovalni skupini bodo igrali poleg Slovenije še z gostiteljico Japonsko in svetovno podprvakinjo Argentino. Slovenija je aktualna evropska prvakinja.