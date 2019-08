Scariolo pred SP: Letošnja Španija je drugačna in bolj nepredvidljiva

Čeprav se je moral selektor španske košarkarske reprezentance Sergio Scariolo še pred začetkom priprav na Mundobasket 2019, ki ga boste v neposrednem prenosu od 31. avgusta naprej lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, soočiti in posledično sprijazniti z odpovedmi nekaterih ključnih mož iz zadnjega reprezentančnega obdobja, verjame, da lahko nekoliko prenovljena zasedba nekdanjih evropskih in svetovnih prvakov tudi na Kitajskem poseže po najvišjih mestih.



"Verjemite mi, da ne gojim nikakršnih zamer do kogar koli, ki se je iz takšnega ali drugačnega razloga odpovedal nastopu za člansko izbrano vrsto na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Ne bežimo od dejstva, da se bo odsotnost Nikole Mirotića, Serga Ibake, Sergia Rodrigueza, Alexa Abrinesa in Alberta Abaldeja Diaza zagotovo poznala, a obenem drži dejstvo, da imamo dovolj širok nabor kakovostnih košarkarjev, ki bodo zmožni zapolniti vrzeli ob omenjenih odpovedih. Število kakovostnih reprezentanc, ki bodo nastopile na Kitajskem in se borile za vidnejši dosežek, je veliko. Zato je deset dni pred pričetkom SP-ja še prezgodaj govoriti o konkretnejših rezultatskih ciljih,"je nekoliko previden pri napovedih španski selektor, zavedajoč se dejstva, da trenutna sestava moštva morda ni tako nadarjena, kot so bile nekatere druge na prejšnjih velikih tekmovanjih.