Schröder na EuroBasketu tarča rasističnih žaljivk: To je žalostno

Tampere, 31. 08. 2025 09.22 | Posodobljeno pred 45 minutami

STA , S.V.
Po rasističnih žaljivkah, uperjenih proti nemškemu zvezdniku Dennisu Schröderju na evropskem prvenstvu v košarki, je njegova žena Ellen javno objavila sovražne komentarje. Objavila je posnetke zaslona žaljivih in rasističnih sporočil ter na Instagramu zapisala: "Žal je takšna sovražnost vseprisotna, še posebej, ko si na očeh javnosti."

Nemški košarkarski zvezdnik je v mirnem tonu pred televizijskimi kamerami in mikrofoni v prostoru za intervjuje spregovoril o tem, kar so navijači in novinarji lahko videli v njegovi potrtosti po rasističnih napadih: "Tega ne morem sprejeti. Rasizem ne bi smel soditi sem. To je žalostno."

Svetovni prvak z nemško izbrano vrsto Schröder je po tekmi proti Litvi poročal o rasističnih zlorabah s tribun – natančneje o opičjih zvokih. 31-letnik je po zmagi Nemčije s 107:88 v dvorani v Tampereju na Finskem dejal: "Lahko me žalite, ampak opičjih zvokov ne bom toleriral in jih ne sprejemam. Rasizem v tem športu nima mesta."

Tudi njegova žena je obsodila sovražnost. "Resnično sramotno je, kako so nekateri litovski navijači ravnali z mojim možem s svojimi rasističnimi komentarji. Takšnega vedenja bi se morali globoko sramovati," je zapisala Ellen Schröder in jim zaželela, da bi jih starši bolje vzgojili.

Mednarodna košarkarska zveza Fiba je pozneje sporočila, da je zaradi rasističnega zmerjanja enemu gledalcu prepovedala vstop na vse prihodnje tekme EP. Fiba je še sporočila, da je oblastem posredovala ustrezne posnetke in informacije ter napovedala, da bo stopila v stik z litovsko reprezentanco, da bi jo obvestila o situaciji in podprla prizadevanja za preprečevanje podobnih incidentov na prihodnjih tekmah.

Po podatkih nemške košarkarske zveze DBB so varnostniki iz dvorane pospremili dve osebi, potem ko je nemški trenerski štab incident prijavil varnostnikom.

Litovski igralci so se kasneje Schröderju opravičili. Tudi litovska zveza je izrazila obžalovanje zaradi incidentov. "Želimo poslati jasno sporočilo, da je to za nas popolnoma nesprejemljivo in krši tako vrednote košarke kot vrednote naše družbe," je v izjavi dejal predsednik litovske košarkarske zveze Mindaugas Balčiunas.

