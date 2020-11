Nov igralec pri Dallasu, nova poškodba Klaya Thompsona

Košarkarski zvezdnik Klay Thompson je pri ekipi Golden State Warriors zaradi strgane križne vezi izpustil celotno minulo sezono v ligi NBA, iz tabora kalifornijske ekipe pa so sporočili, da je med današnjim treningom znova utrpel poškodbo na desni nogi. Warriorsi niso sporočili nobene podrobnosti glede nove poškodbe Thompsona, zapisali so le, da bodo "po potrebi posredovali nadaljnje informacije". Thompson je bil eden najbolj pomembnih členov v verigi ekipe iz Oaklanda pri zmagoslavjih v ligi NBA v letih 2015, 2017 in 2018.

Schröder v pomoč Jamesu in Davisu, Richardson Dončiću

Sedemindvajsetletni nemški branilec Dennis Schröder je v minulih dveh sezonah igral za Oklahoma City Thunder, pred tem je pet let nosil dres Atlante Hawks. Schröder je del "trgovine", ki so jo jezerniki, aktualni prvaki lige NBA, opravili z Oklahomo. V zameno za nemškega branilca v nasprotno smer odhajata nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije Danny Green in letošnji izbor moštva Los Angeles Lakers v prvem krogu nabora Jaden McDaniels. Nemec je v minuli sezoni v povprečju dosegal 18,9 točke, 4,0 podaje in 3,6 skoka na tekmo ter bil izbran za drugega najboljšega šestega igralca v ligi NBA. To laskavo priznanje je letos osvojil Montrezl Harrell iz moštva Los Angeles Clippers.

Trgovali so tudi pri Dallasu, saj so pripeljali Josha Richardsona iz Philadelphie, za to so morali v drugo smer poslati Setha Curryja in 36. igralca na naboru, Tylerja Beyja. Richardson je pred tem igral za Miami, a ga je Vročica prodala ob poslu in prihodu Jimmyja Butlerja.

Zanimiva je tudi usoda Rickyja Rubia. Španca je Phoenix pred kratkim prodal v Oklahomo, a ne za dolgo, saj se branilec vrača v moštvo, kjer je začel NBA kariero. Minnesota je namreč Rubia izbrala na naboru leta 2009, sedaj so ga pripeljali nazaj. Nazadnje je kot omenjeno igral eno sezono za Phoenix, pred tem pa dve za Utah. Rubio je v minuli sezoni v povprečju dosegal po 13,0 točke, 4,7 skoka in 8,8 podaje na tekmo.