Schröder zaradi grožnje Dončiću suspendiran

Los Angeles, 11. 01. 2026 07.38

A.M. STA
Luka Dončić in Dennis Schröder

Vodstvo Lige NBA je suspendiralo igralca ekipe Sacramento Kings Dennisa Schröderja zaradi grožnje, ki jo je ta usmeril proti Luki Dončiću. Schröder zaradi incidenta po kalifornijskem derbiju jezernikov in kraljev 28. decembra ne bo smel igrati tri tekme.

Konflikt se je zgodil v domači dvorani Los Angeles Lakersov približno 40 minut po tem, ko so ob koncu decembra jezerniki premagali kralje s 125:101. Nemec gambijskih korenin je zvezdniku Los Angelesa zagrozil, da ga bo pretepel. Med tekmo sta imela Dennis Schröder in Luka Dončić več "sočnih" besednih izmenjav, po tekmi pa ga je Schröder našel v hodniku dvorane in sprožil prepir.

Dončiću naj bi menda zabrusil, da ga na igrišču ne more zasmehovati in se pretvarjati, da je zunaj igrišča vse v redu. Liga NBA je sklenila, da je član Sacramenta skušal udariti Dončića. Center Lakersov Deandre Ayton je skušal Schröderja odvleči stran, ko je že posredovala varnostna služba.

FOTO: Profimedia

Schröderja so na koncu pospremili do ekipnega avtobusa, medtem ko so trener gostujoče ekipe Doug Christie in ostali soigralci nemškega košarkarja iskali odgovore o nepričakovani drami. Slovenski zvezdnik in njegov oče Saša Dončić sta se na koncu sprehodila do bližnjega avtomobila in zapustila kraj dogajanja, medtem ko so se Schröder in njegovi soigralci iz Sacramenta pripravljali na odhod z ekipnim avtobusom.

Lakersi in Kingsi se bodo v ponedeljek zvečer, v torek zjutraj po srednjeevropskem času, znova srečali v Sacramentu. Schröder na tekmi zaradi suspenza ne bo igral.

FOTO: AP

150 točk Hornetsov, Clippersi v končnici ugnali Pistonse

Poleg drame okrog Dončića in Schröderja je bilo v Ligi NBA v noči na nedeljo odigranih šest obračunov. Najučinkovitejši so bili košarkarji moštva Charlotte Hornets, ki so proti Utah Jazzu z rezultatom 95:150 vknjižili najvišjo gostujočo zmago v zgodovini.

Največ košev so navijači videli v Clevelandu, kjer so Cavaliersi s 146:134 premagali Minnesota Timberwolvese, kar pet košarkarjev domače zasedbe pa je preseglo mejo 20 točk. Zanimivo je bilo tudi v Detroitu, kjer so Pistonsi odlično odprli tekmo in v drugi četrtini vodili že za 17 točk, Clippersi pa so v drugem polčasu pokazali drugačen obraz in prišli do preobrata ter domačine porazili z 92:98.

Košarkarji moštva San Antonio Spurs so dobili dvoboj drugouvrščenih ekip vzhoda in zahoda. V Bostonu so Celticsi padli s 95:100, spet pa je blestel francoski center Victor Wembanyama. Ta ima nekaj težav s poškodbo kolena, zato tekme ni začel v prvi peterki, nato pa je v 27 minutah dosegel kar 21 točk in bil najboljši v domači vrsti.

Liga NBA, izidi:

Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves 146:134

Indiana Pacers - Miami Heat 123:99

Detroit Pistons - LA Clippers 92:98

Boston Celtics - San Antonio Spurs 95:100

Chicago Bulls - Dallas Mavericks 125:107

Utah Jazz - Charlotte Hornets 95:150

Zmajem zdrsnilo na Dunaju

KOMENTARJI

LeviTUMOR
11. 01. 2026 08.21
Nobenemu balkancu se nikoli ni škodilo, če ga je kdo malo prizemljil in malo umiril tisto njihovo arogantnost.
seter73
11. 01. 2026 08.19
zano da je ta Scheoder najvecji oragnutan v svetu evropske kosarke.., se premalo so ga štrafal
Kritikizstajerske
11. 01. 2026 08.15
Prav je tako....kdo je ta svabcina? adi se v grobu obraca
inside1
11. 01. 2026 08.14
na tekmi dela adrenalin in se marsikaj izreče. ko pa je tekme konec, se mora glava ohladiti. Nemcu se verjetno ni in je še kar hotel delat sceno....
ptuj.si
11. 01. 2026 08.07
Bravo.
Amor Fati
11. 01. 2026 08.02
Kaj ni Luka bil tisti, ki je začel? Se vidi, da je NBA kot cirkus. Farsa.
Kritikizstajerske
11. 01. 2026 08.09
ti si ena velika farsa
Amor Fati
11. 01. 2026 08.15
Nisem. Samo ne podpiram tistih, ki začnejo, za razliko od vas.
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445