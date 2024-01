Ščuka: Dali bomo vse od sebe za prvo evropsko zmago

V Hamburg so se zeleno-oranžni odpravili brez Jake Klobučarja, ki si je na sobotni tekmi z Igokeo nesrečno zlomil prst na desni roki. Klobučarja prvi kontrolni pregled z rentgenom čaka v začetku februarja, drugi pa približno 10 dni kasneje. "Že v Stožicah je bila tekma s Hamburgom zelo težka, zato vemo, da nas v sredo čaka zahtevno gostovanje," je pred potjo v Nemčijo za uradno spletno stran kluba povedal Luka Ščuka. V tej sezoni Evropskega pokala je Hamburgu uspelo zabeležiti dve zmagi, eno proti Cedeviti Olimpiji in eno proti London Lionsom. V dvoboj z Ljubljančani ekipa iz drugega največjega nemškega mesta vstopa s štirimi zaporednimi porazi na evropski sceni, nazadnje so Nemci klonili proti Bešiktašu (83:94). V nemškem državnem prvenstvu je Hamburg po 16 odigranih tekmah pri izkupičku 10 zmag in šestih porazov. V soboto so Towersi izgubili proti Oldenburgu (80:91), najboljša strelca Hamburga pa sta bila Aleksander Dziewa in Mark Huges, ki sta oba dosegla po 15 točk. "Dali bomo vse od sebe, da v Hamburgu zabeležimo prvo zmago v Evropskem pokalu," je še dejal Ščuka.

Zmaji so se minuli konec tedna uspešno vrnili na zmagovalne tirnice, na domačem stoženskem parketu so zanesljivo in z rezultatom 106:74 premagali Igokeo m:tel. Dvomestno število točk so v zeleno-oranžnem dresu dosegli Gregor Glas (19), Karlo Matković (17), Zoran Dragić (1) in Jaka Blažič (11).