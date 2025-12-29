Naslovnica
Košarka

Ščuka se je uspešno vrnil na parket, znova razigran tudi Hrovat

Ljubljana, 29. 12. 2025 09.02 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Luka Ščuka

Slovenski košarkar Luka Ščuka se je uspešno vrnil na parket po poškodbi gležnja. V nemškem prvenstvu je prispeval pomemben delež k zmagi Braunschweiga, je v tedenskem pregledu zapisala Košarkarska zveza Slovenije. Znova je bil razigran tudi Gregor Hrovat v Franciji.

Luka Ščuka je bil po daljši odsotnosti zaradi poškodbe gležnja eden izmed tvorcev šele četrte ligaške zmage v državnem prvenstvu, s katero je Braunschweig hkrati prekinil niz treh zaporednih porazov. Ščuka in soigralci so bili na domačem parketu z 98:77 boljši od Vechte. Primorec na začasnem delu v Nemčiji je igral slabih 20 minut ter zabeležil 15 točk, osem skokov in tri podaje.

Polovičen uspeh je v Franciji zabeležil Gregor Hrovat. Dijon je najprej s 102:82 premagal Le Portel in nato s tesnih 78:79 izgubil proti Boulazacu. Hrovat še naprej igra v odlični formi, saj je bil na obeh tekmah znova najboljši posameznik svoje ekipe. Zabeležil je 21 točk, šest skokov in tri podaje oziroma 19 točk, štiri skoke in štiri podaje.

Gregor Hrovat v dresu Dijona
Gregor Hrovat v dresu Dijona
FOTO: Profimedia

Leon Stergar je z Limogesom doživel nova dva poraza in ostaja pri štirih ligaških zmagah. Najprej ga je s 110:83 ugnal Le Mans ter tri dni kasneje s 100:82 še Strasbourg. Slovenski reprezentant je na prvi tekmi dosegel dve točki in dve podaji, na drugi je v statistiko vpisal 11 točk, skok in tri podaje.

Dvojec Žiga Samar in Mike Tobey je v derbiju španskega prvenstva odigral pomembno vlogo pri gostujoči zmagi Gran Canarie z 71:70 nad Tenerifom. Oba sta dobila podobno minutažo trenerja Jake Lakoviča. Žiga Samar je v 17 minutah in 36 sekundah zbral 10 točk, štiri skoke in tri podaje, Mike Tobey je v 17 minutah in 54 sekundah igre dodal 12 točk in štiri skoke.

Gran Canaria je z zmago na sredini lestvice ujela Bilbao, ki se je čvrsto upiral Barceloni, a moral priznati premoč s 66:71. Martin Krampelj je dosegel tri točke ter imel pet skokov in tri podaje. V dresu Baskonie je znova zaigral mladi Stefan Joksimović. Za zmago 89:77, s katero je Baskonia naredila korak proti uvrstitvi v kraljevi pokal, je prispeval tri točke ter dva skoka in podaji. Na parketu je prebil 14 minut.

Stefan Joksimović
Stefan Joksimović
FOTO: Damjan Žibert

V Španiji bo odslej tudi Bine Prepelič, ki se je v minulem tednu razšel s Perspektivo Ilirijo in okrepil drugoligaško Zamoro. Na prve minute v španski drugi ligi bo še moral počakati, saj ob porazu 77:86 proti Estudiantesu ni dobil priložnosti.

Razpoloženi Alen Omić ni mogel preprečiti četrtega zaporednega poraza Merkezefendi Basketa v turškem državnem prvenstvu. Mersin je zmagal s 100:92. Slovenski center je dvoboj začel v prvi postavi, igral 19 minut ter desetim točkam dodal šest skokov in tri podaje.

Na Poljskem je Torun v minulem tednu zmagal in izgubil. Po porazu s 93:105 proti Dabrowi je z 71:64 ugnal Gornik. Mihe Lapornika znova ni bilo v postavi, Aljaž Kunc je ob porazu zabeležil 15 točk in pet skokov ter k zmagi prispeval po štiri točke in štiri skoke.

V ligi Aba pa je Mega z 82:100 izgubila proti Budućnosti. Urban Kroflič je vpisal štiri točke, dva skoka in podajo.

'Mislim, da je bil naš pristop veliko boljši kot na minulih tekmah'

