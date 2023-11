Ščuka: V Morači je vselej težko igrati

V dvoboj v Morači Cedevita Olimpija vstopa z nizom štirih zaporednih zmag v regionalni ligi, žal pa so Ljubljančani po osmih odigranih tekmah v rednem delu Evropskega pokala še naprej brez zmage. V sredo so gostovali pri London Lionsih, kjer so bili v igri za zmago praktično vse do konca srečanja, ki je na koncu z rezultatom 101:95 pripadel domačinom. V zeleno-oranžni zasedbi so se najbolj izkazali Klemen Prepelič s 23 točkami in 10 asistencami, Justin Cobbs z 19 točkami, DJ Stewart s 16 točkami in Jaka Blažič s 15 točkami.