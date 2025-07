Slovenski up Ščuka bo v dresu New York Knicks zaigral čez lužo

Slovenski košarkar nemške ekipe Braunschweig, Luka Ščuka, bo nastopil na letošnji NBA Summer League v Las Vegasu (od 10. do 20. julija), kjer bo igral za ekipo New York Knicks. 23-letni Slovenec je k uspešni sezoni Braunschweiga prispeval s povprečjem 10,2 točke in 5,5 skoka na tekmo, zdaj pa se veseli priložnosti, da na velikem odru pokaže svoj talent.

Luka Ščuka FOTO: AP icon-expand

Luka Ščuka se po dvotedenskem dopustu in premoru vrača v pogon, saj ga čaka zelo intenzivno poletje. "Moral sem priti v formo, da bom najprej pripravljen za NBA Summer League, nato pa še za reprezentanco na evropskem prvenstvu. Zavedam se, da bo poletje zelo intenzivno in da ne bo veliko časa za počitek. Ampak to je zame izjemna priložnost in veselim se obeh dogodkov," je dejal slovenski košarkar.

Priložnosti čez lužo še ni pričakoval, a New York Knicks, ki so v lanski sezoni lige NBA v finalu vzhodne konference klonili proti Indiana Pacers, so stopili v stik z njegovim agentom. "On me je vprašal, ali me zanima. Ker bom tako ali tako igral tudi za reprezentanco, sem seveda privolil. To je odlična priložnost, da se pokažem, in hkrati nova izkušnja. Sem zelo hvaležen, da so mi pri Löwenu dali zeleno luč za sodelovanje s Knicksi v poletni ligi."

Nastope v ZDA bo izkoristil predvsem kot (pre)potrebno nabiranje izkušenj. "Seveda se želim pokazati NBA-skavtom, hkrati pa želim tudi izkusiti, kako deluje NBA in kako se slog igre razlikuje od evropskega." Ščuka v New Yorku začenja s treningom v ponedeljek. "Tam bomo imeli nekakšen mini kamp, kjer bomo trenirali s celotno ekipo in se med seboj spoznali. Nato pa gremo naprej v Las Vegas, kjer se 10. julija začne Summer League. Do zdaj mi ni bilo treba skoraj ničesar urejati. Knicks so poskrbeli za lete in hotel."