Ščuka (nepričakovano) zapušča košarkarske zmaje

Luka Ščuka bo kariero tako nadaljeval pri v minuli sezoni 12. zasedbi nemškega državnega prvenstva. "Napočil je čas, da zamenjam okolje. To mi daje priložnost za pridobivanje novih izkušenj. Želim pokazati, kaj zmorem. V BBL ligi pričakujem atletsko in hitro košarko. To mi ustreza. Imam energijo in voljo," je ob podpisu pogodbe z Nemci dejal 22-letni reprezentant.