Dallas nocoj lovi neposrednega tekmeca za končnico

Luka Dončić je pred obračunom s Portlandom, ki je doslej zbral 13 zmag in 10 porazov, prejel nagrado za najboljšega novinca meseca novembra v zahodni konferenci. 19-letni Ljubljančan je sicer zaradi lažje poškodba izpustil zadnjo tekmo proti Los Angeles Clippersom, ali ga bo na parket poslal proti Trail Blazersom, pa se bo trener Rick Carlisleodločil tik pred začetkom tekme. Dallas je sicer doslej zbral 11 zmag in 10 porazov, kar ga uvršča na osmo mesto. Zadnje, ki še vodi v končnico. Portland pa je na sedmem mestu končnice, njihov izkupiček je 13 zmag in deset porazov. Zasedba iz Teksasa je sicer v letošnji sezoni izjemno prepričljiva pred domačimi navijači. V domačem American Airlines Centru so namreč zmagali na devetih od enajstih tekem, nocoj lovijo jubilejno deseto.

