Se bo Dončiću pridružil še en nekdanji član Netsov?

Vselej dobro obveščeni novinar Adrian Wojnarowski je prvi poročal o tem, da se je 37-letni LaMarcus Aldridge Mavericksom pridružil na treningih. Izkušen center, ki se je rodil in odrasel prav v Dallasu, je namreč prost igralec in v tej sezoni še ni zaigral. Do konca lanske je bil namreč član Brooklyn Netsov, nato pa se je z mrežicami razšel in zaenkrat še ni našel kluba, tako da lahko podpiše s komer koli.