Se bo Luka končno učil tudi od velikega Dirka? 'Še ta mesec lahko odigra kakšno tekmo'

Dirk Nowitzki v svoji 21. zaporedni sezoni v ligi NBA zaradi poškodbe še ni stopil na parket. Dolgoletni vodja moštva iz Teksasa, s katerim je v sezoni 2010/11 tudi osvojil naslov prvaka v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, še vedno okreva po operaciji levega gležnja. Čeprav so bili mnogi prepričani, da so bo izkušeni Nemec upokojil že po lanski sezoni, se je z moštvom iz Dallas dogovoril še za enoletno sodelovanje. V zadnji sezoni bi predvsem svojimi izkušnjami pomagal mlajšim igralcem in novincem v moštvu kot sta Luka Dončić in Dennis Smith Jr . Prav slovenski čudežni deček se je pred začetkom sezone zelo veselil sodelovanja z Nowitzkim, s katerim pa na parketu ni preživel še niti sekunde. A to bi se lahko kmalu spremenilo.

"Pred nekaj tedni sem dejal, da bom navdušen, če bo odigral kakšno tekmo v novembru. In če bo še naprej treniral po programu kot to počne sedaj, je velika verjetnost, da se to tudi zgodi. Vseeno dajmo zaenkrat še času čas. Ni še popolnoma pripravljen, ampak lepo napreduje in ni obnovil poškodbe. Vse bližje smo," je pred tekmo Dallasa z Bostonom dejal trener Teksašanov Rick Carlisle. Dallas je sicer na 16 tekmah v letošnji sezoni sedemkrat zmagal in devetkrat izgubil, to razmerje pa jih trenutno uvršča na 13. mesto zahodne konference. Izkušen igralec kot je Nowitzki pa jim bi še kako pomagal v lovu na prvo končnico po sezoni 2015/16. "Lahko potrdim, da je opravil nekaj treningov z ostalimi člani moštva. Ko igramo pa še ne igra na kontakt. Prvo mora povsem okrevati, nato pa se bomo pogovarjali, kdaj bo v moštvu," še doda Carlisle, ki je seveda v letošnji sezoni navdušen nad Dončićem, ki je prvi strelec moštva.

