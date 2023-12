Se bo negativen niz Zmajev v Evropi končal v Badaloni?

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je novo zahtevno gostovanje. V sredo jih na obračunu 11. kola rednega dela Evropskega pokala čaka obračun v Badaloni. Za prvo zmago v Evropskem pokalu v novi sezoni se bodo udarili s Joventutom. Ljubljančani imajo za sabo negativen niz petnajstih zaporednih porazov v Evropi.

icon-expand Cedevita Olimpija je prvo tekmo z Joventudom v Stožicah nesrečno izgubila FOTO: Damjan Žibert

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo prvo zmago v Evropskem pokalu v novi sezoni skušali zabeležiti v sredo, ko bodo gostovali v Badaloni. Po desetih odigranih tekmah v tej sezoni so Zmaji še vedno brez zmage, skupaj z zaključkom prejšnje sezone pa so trenutno pri 15 zaporednih porazih.

Joventut Badalona v dvoboj z Ljubljančani vstopa z izkupičkom petih zmag in petih porazov po desetih odigranih tekmah. Na zadnjih dveh tekmah je španski kolektiv premagal Prometej (79:76) in Bešiktaš (85:81), pred tem pa doživel tri zaporedne poraze proti Londonu, Parisu in Hapoelu. Proti Bešiktašu je bil najboljši strelec Joventuta Andres Feliz (21), sledili pa so Andrew Andrews, Pep Busquets (oba po 11) in Tyler Calvin Cook (10).

Zadnjo slast uspeha so ljubljanski košarkarji začutili 1. marca proti Venezii na domačem parketu v minuli sezoni. Kljub temu pa Cedevita Olimpija v dvoboj z Joventutom vstopa s pozitivno noto z zadnje tekme regionalne lige, ko so izbranci glavnega trenerja Simoneja Pianigianija na gostovanju v Baru z rezultatom 86:74 premagali Mornar. Največ točk v zasedbi slovenskih prvakov je dosegel trio Karlo Matković (24), Jaka Blažič (19) in Justin Cobbs (16). "Joventut se bo zagotovo predstavil v zelo dobri formi, saj so naši sredini tekmeci slavili zmago na zadnji tekmi v Evropskem pokalu, prav tako so zmagali v državnem prvenstvu. Igrajo zelo dobro, prav tako igrajo doma. Pri nas ni veliko sprememb v primerjavi z zadnjo tekmo v regionalni ligi," je pred gostovanjem v Badaloni za uradno klubsko spletno stran povedal glavni trener članske zasedbe Cedevite Olimpije, Simone Pianigiani.

icon-expand Simone Pianigiani FOTO: Damjan Žibert

"Še vedno smo pri devetih igralcih, postopoma pa se nam v polni pogon priključuje Nikola Radičević. Fantje dajejo vse od sebe, ne glede na to, da niso vsi v optimalni formi. Tekme si, skupaj s potovanji, sledijo praktično na 48 ur, zato moramo najti energijo, s katero se nato predstavimo na tekmi. Vsako posest moramo izkoristiti za to, da gradimo na naši kemiji, saj moramo ob odsotnosti Klemna Prepeliča začeti igrati drugačno košarko z drugačnimi opcijami, in to moramo početi po naših najboljših močeh," je dodal izkušeni Italijan na klopi serijskih slovenskih prvakov. Ekipa je v Badalono odpotovala brez Shawna Jonesa, Aleksandra Šaškova in Rašida Mahalbašića. "Joventut je zagotovo zelo kvalitetna ekipa. Ne glede na to, da je v tej sezoni imela nekaj vzponov in padcev, naši tekmeci ciljajo na sam vrh tekmovanja. Če jim želimo biti kos, moramo biti maksimalno osredotočeni in pripravljeni. Čakamo na prvo zmago v Evropskem pokalu in upam, da se iz Badalone vrnemo z uspehom," je pred dvobojem z Joventutom povedal Gregor Glas. Na zadnji tekmi Evropskega pokala s Hapoelom je Glas na parketu preživel malo več kot 23 minut, v tem času pa dosegel 11 točk in zbral tri skoke.

icon-expand Ante Tomić FOTO: AP

V španskem državnem prvenstvu je Joventut po 13 odigranih tekmah pri izkupičku sedmih zmag in šestih porazov. V zadnjih dveh kolih je moštvo iz Badalone premagalo Obradoiro (78:69), pred tem pa evroligaško Baskonio (77:72). Andrews je v zadnjem kolu z Obradoiro dosegel 23 točk, Busquets pa se je ustavil pri 18 točkah in sedmih skokih. Nesrečen poraz zmajev v Stožicah Na prvi medsebojni tekmi v sezoni v Stožicah sta se ekipi pomerili v drugem kolu rednega dela tekmovanja. Zmagovalca je dal šele podaljšek in odločilni met Feliza dve sekundi pred zaključkom igralnega časa, svoji ekipi pa je prinesel zmago z rezultatom 88:87. V dresu zeleno-oranžne zasedbe je blestel Justin Cobbs, ki je na poti do 28 točk zgreši le en met iz igre (10/11 za dve, 2/2 za tri), Jaka Blažič se je ustavil pri 24 točkah in sedmih skokih, Karlo Matković pri 11 točkah in devetih skokih ter Amadou Sow pri 10 točkah. Na drugi strani je Deshaun Thomas dosegel 23 točk, Vladimir Brodziansky se je ustavil pri 19, Feliz in Ante Tomić pa sta dosegla po 12 točk.