Se bodo zle slutnje uresničile? Dončić naj bi izpustil celoten prvi krog

Vsaj tako je že pred drugo tekmo med Lakersi in Houstonom, ki so jo jezerniki dobili po napeti končnici, poročal novinar Shams Carania, za katerega je znano, da se v svojih napovedih redko moti. V taboru Lakersov so po njegovih besedah že prenehali razmišljati o možnosti, da bi Luka Dončić zaigral že v prvem krogu. Tudi če bo moštvo iz Los Angelesa preskočilo rakete iz Houstona, pa še ni povsem jasno, kdaj se bo načeti 27-letnik lahko vrnil na parket.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Reaves morda že proti Houstonu

Nekoliko bolj obetavno je stanje Austina Reavesa, ki se je že vrnil na treninge, čeprav le individualne. Popolnoma nared naj bi bil za zaključek prvega kroga ali najpozneje začetek drugega, če Lakersi do tja seveda pridejo. Vrnitev obeh zvezdnikov Lakersov je odvisna tudi od tega, koliko bo trajala serija s Houstonom. Jezerniki za zdaj vodijo z 2:0 v zmagah.

Luka Dončić se je poškodoval 3. aprila. FOTO: Profimedia

Oklahoma odnesla sanje o nazivu MVP

Dončić se je sicer poškodoval v začetku aprila na 64. tekmi rednega dela sezone proti Oklahoma City Thunderju. Takrat je ostal brez možnosti za naziv MVP. Napovedovalo se je, da bo nared za končnico. Izkazalo se je, da poškodba stegenske mišice vendarle ni nedolžna, zato pri Lakersih ne želijo tvegati z morebitno prehitro vrnitvijo, ki bi lahko še poslabšala njegovo stanje, dodajajo ameriški mediji.

Pred poškodbo so bili Lakersi ena najboljših ekip v ligi, po odličnem marcu so postali tudi resen kandidat za naslov prvaka, zdaj pa je njihov domet bistveno bolj vprašljiv.