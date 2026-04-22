Košarka

Se bodo zle slutnje uresničile? Dončić naj bi izpustil celoten prvi krog

Los Angeles , 22. 04. 2026 13.19 pred 19 minutami 2 min branja 8

J.B.
Luka Dončić in Austin Reaves

Čeprav brez poškodovanega prvega zvezdnika Luke Dončića, so Los Angeles Lakersi sijajno vstopili v končnico in proti Houston Rocketsom povedli z 2:0 v zmagah. Kljub temu je jasno, da bodo slovenskega čarodeja v nadaljevanju še kako potrebovali. Medtem pa iz ZDA prihajajo nič kaj spodbudne novice. Dončić naj bi izpustil celoten prvi krog končnice.

Vsaj tako je že pred drugo tekmo med Lakersi in Houstonom, ki so jo jezerniki dobili po napeti končnici, poročal novinar Shams Carania, za katerega je znano, da se v svojih napovedih redko moti.

V taboru Lakersov so po njegovih besedah že prenehali razmišljati o možnosti, da bi Luka Dončić zaigral že v prvem krogu. Tudi če bo moštvo iz Los Angelesa preskočilo rakete iz Houstona, pa še ni povsem jasno, kdaj se bo načeti 27-letnik lahko vrnil na parket.

Reaves morda že proti Houstonu

Nekoliko bolj obetavno je stanje Austina Reavesa, ki se je že vrnil na treninge, čeprav le individualne. Popolnoma nared naj bi bil za zaključek prvega kroga ali najpozneje začetek drugega, če Lakersi do tja seveda pridejo.

Vrnitev obeh zvezdnikov Lakersov je odvisna tudi od tega, koliko bo trajala serija s Houstonom. Jezerniki za zdaj vodijo z 2:0 v zmagah.

Luka Dončić se je poškodoval 3. aprila.
FOTO: Profimedia

Oklahoma odnesla sanje o nazivu MVP

Dončić se je sicer poškodoval v začetku aprila na 64. tekmi rednega dela sezone proti Oklahoma City Thunderju. Takrat je ostal brez možnosti za naziv MVP. Napovedovalo se je, da bo nared za končnico. Izkazalo se je, da poškodba stegenske mišice vendarle ni nedolžna, zato pri Lakersih ne želijo tvegati z morebitno prehitro vrnitvijo, ki bi lahko še poslabšala njegovo stanje, dodajajo ameriški mediji. 

Preberi še Fanatično borbeni Lakersi z jekleno obrambo do druge zmage v seriji

Pred poškodbo so bili Lakersi ena najboljših ekip v ligi, po odličnem marcu so postali tudi resen kandidat za naslov prvaka, zdaj pa je njihov domet bistveno bolj vprašljiv.

Minifa
22. 04. 2026 13.54
Men dol visi zanj in za " Lejkerse "..naj gre z svojim zapitim očetom ribe lovit v MEHIKO, mu bo bivša partnerica, otroci in Slovenci katere nas posiljujete z njim izredno hvaležni.
realist9000
22. 04. 2026 13.51
naj počiva
smučar.si
22. 04. 2026 13.46
Nič hudega,sej očitno jim ta način igre brez njega gre še bolje
Kaspian
22. 04. 2026 13.46
Še bolje. Kot kaže bo LeBron opravil z Rocketsi. Luka pa si lahko vzame več časa za povratek.
vrtnar _
22. 04. 2026 13.46
hvala bogu
stoinena
22. 04. 2026 13.45
dobro je, ima dve majhni punčki, ki ne bo sta nikoli več majhni, tako da naj se ukvarja, da ne bo potem jokal da je izgubil njihovo odraščanje. kot že miljon krat videno in slišano.
stoinena
22. 04. 2026 13.47
glejte stare posnetke tekem, saj je isto.
elperdido
22. 04. 2026 13.43
karma?
bibaleze
Portal
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
zadovoljna
Portal
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Slovenska podjetnica o tem, kako je z najboljšo prijateljico sprejela pomembno odločitev
Slovenska podjetnica o tem, kako je z najboljšo prijateljico sprejela pomembno odločitev
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
vizita
Portal
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
cekin
Portal
Ko skoraj nihče ni verjel vanju: Slovenca danes beležita neverjeten uspeh
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
moskisvet
Portal
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
dominvrt
Portal
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
okusno
Portal
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
voyo
Portal
Modri ogljik
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
