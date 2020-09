Neformalni sestanek klubov regionalne lige ni prinesel konkretnih zaključkov

Glavne teme sestanka so bile težave zaradi spora med klubi Partizan, Crvena zvezda in FMP ter iskanje rešitev za zahtevno obdobje zaradi pandemije covida-19, ki vpliva tudi na vsa mednarodna športna tekmovanja.

"Na neformalnem sestanku klubov, ki sodelujejo v Ligi ABA, nismo uspeli najti rešitev za veliko število zahtevnih problemov, ki jih tekmovanje ima. V naslednjih dneh bodo klubi staknili glave skupaj in med seboj opravili individualne pogovore, v katerih bo Košarkarski klub Cedevita Olimpija sodeloval kot konstruktiven sogovornik," je za uradno spletno stran kluba povedal direktor KK Cedevita Olimpija, Davor Užbinec, in optimistično dodal: "Verjamem, da bomo s skupnimi močmi uspeli najti rešitev, ki bo zadovoljila vse klube, in da se bo nova sezona Lige ABA začela, kot je zaenkrat predvideno."Dodal je še: "Žal nam je, da Koper Primorska zapušča Ligo ABA. To je velika izguba za slovensko košarko, in resnično nam je žal, saj smo na takšen način izgubili klub, ki je, tudi nam, predstavljal velikega konkurenta v zadnjih sezonah."