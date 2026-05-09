Se Dončić (končno) vrača v kader Lakersov?

Po zadnjih informacijah oziroma ugibanju (nekaterih) ameriških medijev obstaja celo možnost, da bi se v zasedbo jezernikov po več kot enomesečni odsotnosti zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice utegnil vrniti prvi zvezdnik 17-kratnih prvakov lige NBA Luka Dončić.

Slovenski reprezentančni kapetan je sicer pred dnevi v pogovoru s predstavniki sedme sile izjavil, da še ni začel s kontaktnimi treningi, toda Dončić se zaveda pomembnosti tretje tekme, ki bi ob morebitnem porazu že lahko bila usodna za Lakerse v boju za uvrstitev v konferenčni finale.

Liga NBA, končnica, zahodna konferenca, 2. krog, tretja tekma, izid:



Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder -:- (-:-, -:-, -:-, -:-) / (0:2)*

*Opomba - stanje v zmagah; moštva igrajo na štiri zmage