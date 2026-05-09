Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Se Dončić (končno) vrača v kader Lakersov?

Los Angeles, 09. 05. 2026 21.56 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so se po uvodnih dveh odigranih tekmah drugega kroga končnice v zahodni konferenci lige NBA znašli v zaostanku z 0:2 v seriji. Če varovanci trenerja JJ Redicka želijo ostati "živi" v boju za morebitno uvrstitev v konferenčni finale, morajo na tretji tekmi v domači Crypto.com Areni nujno premagati branilce naslova iz Oklahome.

Po zadnjih informacijah oziroma ugibanju (nekaterih) ameriških medijev obstaja celo možnost, da bi se v zasedbo jezernikov po več kot enomesečni odsotnosti zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice utegnil vrniti prvi zvezdnik 17-kratnih prvakov lige NBA Luka Dončić.

Slovenski reprezentančni kapetan je sicer pred dnevi v pogovoru s predstavniki sedme sile izjavil, da še ni začel s kontaktnimi treningi, toda Dončić se zaveda pomembnosti tretje tekme, ki bi ob morebitnem porazu že lahko bila usodna za Lakerse v boju za uvrstitev v konferenčni finale. 

Liga NBA, končnica, zahodna konferenca, 2. krog, tretja tekma, izid:

Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder -:- (-:-, -:-, -:-, -:-) / (0:2)*

*Opomba - stanje v zmagah; moštva igrajo na štiri zmage

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba končnica los angeles lakers oklahoma city thunder

V ligi NBA spet pele pesti, New York tik pred finalom vzhoda

24ur.com Razkol pri Lakersih? LeBron in Reaves naj ne bi želela igrati z Dončićem
24ur.com Barkley: Lakersom manjka center? Težava je v Dončićevi obrambi in kondiciji
24ur.com 'Že je v ledeni kopeli, v svojem 23. letu bo storil vse zato, da lahko igra'
24ur.com Lakersi do nove zmage in 3. mesta, Dončić se zdi še močnejši
24ur.com James o napetem boju za končnico: Vse je v naših rokah
24ur.com Besen in redkobeseden trener Lakersov: Zelo sem razočaran
24ur.com 'Iskreno, niti ne poskušam ugibati, kdaj (če) se bo vrnil Dončić'
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Roblox – sporne vsebine v priljubljeni spletni otroški igri
Roblox – sporne vsebine v priljubljeni spletni otroški igri
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
zadovoljna
Portal
Balerinke, ki letos ne smejo manjkati v vaši omari
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
vizita
Portal
Brez okončin s plesnimi gibi navdihuje milijone ljudi po vsem svetu
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
cekin
Portal
Kaj pomeni bankovec na vetrobranskem steklu avtomobila?
Starši so vas dobro vzgojili, če ne zapravljate denarja za te tri stvari
Starši so vas dobro vzgojili, če ne zapravljate denarja za te tri stvari
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
dominvrt
Portal
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
okusno
Portal
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699