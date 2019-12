Se Dončić vrača že na naslednji tekmi proti San Antoniu?

Carlisle: "Luka zelo lepo napreduje."

To je potrdil tudi trener Dallasa Rick Carlisle, ki je po treningu dejal, da še ne ve, ali bo slovenski košarkarski superzvezdnik lahko na naslednji tekmi pomagal soigralcem. "Je pa res, da kaže vse bolje," je po poročanju novinarja ESPN Tima MacMahona dejal Carlisle.

Dončić ima v letošnji sezoni povprečje več kot 30 točk in skoraj desetih skokov in podaj na tekmo. V njegovi odsotnosti je Dallas zabeležil dve zmagi in dva poraza, trenutno je pri izkupičku 19 zmag in 10 porazov na petem mestu na Zahodu.