Še druga blamaža v prav toliko dneh: Šenčur nadigral Olimpijo

Košarkarji Šenčurja Gorenjske gradbene družbe so prekinili niz porazov. Presenetljivo gladko so pred domačimi gledalci premagali aktualne državne prvake iz Ljubljane s 85:62. Za Gorenjce je to druga zmaga v ligi Nova KBM, Petrol Olimpija pa je doživela drugi poraz. Za Ljubljančane je to hkrati četrti zaporedni poraz v treh tekmovanjih. V tem tednu so gladko izgubili obe preizkušnji v jadranski druščini, poraz so doma doživeli tudi v ligi prvakov, za konec pa so jih ponižali še izbranci Rada Mijanovića. Za Ljubljančane je bila to hkrati osemnajsta tekma v tej sezoni; dobili so jih le šest.

Šenčur je zasluženo prišel do prepričljive zmage. Tekmeca, ki je nastopil z nekaj mladimi igralci, tako da so se lahko nosilci igre spočili, je nadigral v vseh pogledih. Do prve dvomestne prednosti je prišel na začetku druge četrtine (26:16), v prvem delu je prednost povišal na 50:31, v 28. minuti je imel že + 25 (63:38), rekordno razliko pa je dosegel v minuti (81:55). Pri domačih so izstopali Ismet Sejfić(17 točk, 8 skokov), Nejc Martinčič(14 točk, 4 skoke, 3 podaje), Ramo Rizvić(13 točk, 8 podaj) in Smiljan Pavić (12 točk, 7 skokov). Na strani Petrola Olimpije, ki je izgubila 22 žog, je največ točk pa je dosegel 18-letni Petar Vujačić(13).

Izid, liga Nova KBM, 5. krog:

Šenčur- Petrol Olimpija 85:62

